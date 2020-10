Hamilton responde a los que dicen que solo gana por el coche

Lewis Hamilton ha querido responder a aquellas personas que continuamente dicen que solo gana porque ha pilotado el mejor monoplaza de toda la parrilla desde 2014. El propio piloto de Mercedes sabe que es una frase recurrente en el mundillo de la Fórmula 1 y se ha pronunciado sobre ello en ‘The Race’.

Hamilton asegura que "no es algo agradable de escuchar, pero no me enfada" y destaca que "lo que sí sé es que aquellas personas que a veces dicen cosas así o hacen este tipo de comentarios simplemente no saben de lo que hablan”.

El seis veces campeón del mundo y actual líder del Mundial de F1 insistió porque "a veces en la vida en general podemos dar una opinión equivocada sobre algo cuando no conocemos los hechos por completo” y añadió que "ojalá se pudieran ver los cambios que hice desde el primer día, lo que me involucro para cambiar, lo que he ayudado, lo que he hecho cada año con el equipo para trabajar con un grupo de gente".

Hamliton apuntó que "no es una cuestión de jefes, sino de colaborar con un gran grupo de personas que son increíblemente inteligentes, mucho más de lo que lo soy yo” y apuntó: “Todos tenemos estas herramientas. Se trata de cómo las usas, cómo las aplicas. ¿Dejas que tu ego se interponga en tu camino? Hay personas que simplemente no escuchan porque hay veces que los árboles no dejan ver el bosque".

Igualar el récord de victorias de Michael Schumacher en el pasado GP de Eiffel ha disparado los comentarios sobre quién es mejor piloto, una cuestión que Hamilton no esquivó.

“Se habla mucho en todos los deportes sobre quién es el mejor, del pasado y del presente, y creo que es casi imposible comparar. Se habla de quién es y quién no y no es importante", explicó. Además recordó que "para mí lo importante es el viaje, lo que hemos hecho en el camino, los obstáculos que has enfrentado. Y todos tienen un viaje diferente“.