Sir Jackie Stewart, tricampeón del mundo de F1, pone en su sitio a Hamilton: "Decir que es el más grande de todos los tiempos es difícil de justificar"

Salvo que ocurra otra debacle como la de Rusia, Lewis Hamilton igualará en el GP de Eifel, en Nürburgring, este fin de semana el récord de 91 victorias de Michael Schumacher. Este será el prólogo a la marca que también igualará con total probabilidad a final de año: el de los siete mundiales que logró el 'kaiser'.

Este hecho ha abierto un debate sobre si Hamilton es el mejor piloto de todos los tiempos. Como en cualquier calificación así de cualquier deporte hay opiniones para todos los gustos, pero algunas se tienen más en consideración que otras por el mero argumento de autoridad de quien las dice.

Es el caso de sir Jackie Stewart. El histórico tricampeón del mundo en los años 60 y 70 es el de mayor edad que queda vivo, y por tanto es toda una institución en la Fórmula 1. Cuestionado sobre si Hamilton es el mejor, el escocés lo tiene claro: ni de lejos.

"Juan Manuel Fangio es en mi mente el mejor piloto de todos los tiempos, con Jim Clark como el segundo mejor, incluso por delante de Ayrton Senna. Pero esa gente sólo corría a veces seis, ocho o nueve carreras al año en la Fórmula 1. Conducían deportivos, GT, etcétera", argumenta en declaraciones al podcast 'In the Fast Lane' recogidas por Motorsport.com.

En este sentido, considera que Hamilton se ha visto beneficiado por las temporadas tan largas, que le permiten centrarse casi en exclusiva. "Hamilton, o cualquiera de los otros grandes contendientes, están haciendo 22 carreras solo en F1. No compiten en turismos, ni en GT, ni en IndyCar, ni en Can-Am... La presión hoy en día es mucho más relajada. Por supuesto que van a la fábrica y hacen el simulador, pero no es lo mismo. Es un mundo diferente", compara.

Stewart, además califica de ventaja "casi injusta" la que tiene con el todopoderoso equipo Mercedes, que está dominando la era híbrida de la F1 sin un rival que le pueda toser. "Lewis pilota extremadamente bien, no os equivoquéis. No estoy menospreciando sus habilidades de ninguna manera. Pero no es lo mismo", insiste.

En este sentido, recuerda que Fangio, su ídolo, no estuvo mucho tiempo en el mismo equipo. "Elegía Ferrari, y luego pensaba 'bueno, el Maserati del año que viene podría ser bueno', así que nunca hizo más de un año de contrato. Y luego condujo para Mercedes-Benz y ganó dos mundiales con ellos, porque eran los mejores coches del mundo en ese momento", recuerda. "Lewis tomó una muy buena decisión cuando dejó McLaren en ese momento y se fue a Mercedes. Me quito el sombrero ante él por tomar esa decisión. Pero francamente, el coche y el motor son ahora tan superiores que es casi injusto para el resto de la parrilla", señala.

Es por ello que considera que Hamilton "no merece el mismo respeto, si quieres decirlo así, el ser capaz de hacerlo en un coche que no es el mejor". "Y ahí es donde a veces había una diferencia entre los muy, muy grandes pilotos y los que tenían mucho éxito", afirma. "Es difícil decir eso sobre Lewis, en mi cabeza no es tan bueno como lo era Fangio. Y mucha gente lo verá erróneo, pero llevo viendo carreras de coches desde que era un niño pequeño. Mi hermano era piloto de carreras, iba con él a las carreras y veía a Ascari, Nuvolari y Caracciola y gente así. Vi a algunos de los mejores pilotos de carreras del mundo", argumenta.

Por eso, para completar su exposición, apuntala que "decir que Lewis es el más grande de todos los tiempos me resultaría difícil de justificar, por todo lo que hicieron otros pilotos".