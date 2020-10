Ecclestone cuestiona a Hamilton: "Schumacher y Alain Prost pilotaban solos en cada carrera"

El siempre polémico Bernie Ecclestone ha vuelto a aparecer ante los micrófonos para hablar sobre el candente debate entre Lewis Hamilton y Michael Schumacher, a las puertas de que el británico alcance las 91 victorias en Grandes Premios del veterano alemán.

No obstante, pese a la creciente discusión que se avivará aún más cuando Hamilton supere el récord, algo que parece seguro que ocurrirá esta temporada, Ecclestone tiene claro en qué bando está.

"Schumacher pilotaba más o menos solo y a Hamilton le ayuda Dios sabe quién con la presión en los neumáticos y la velocidad en las curvas. No es algo de Hamilton, sino de todo el equipo Mercedes desde 2013", apunta el expresidente de la Fórmula 1, dejando caer que el inglés lo tiene más fácil para ganar.

"Alain Prost estaba solo en cada carrera y ese ya no es el caso hoy en día", añadió en la entrevista que concedió para AFP. Eso sí, Ecclestone no esconde su admiración por Hamilton al que cataloga como uno de los mejores de los últimos tiempos.

"No puedo decir nada malo de él, no se puede decir que no sea bueno. Tiene mucho talento y está entre los cinco mejores pilotos de los últimos 30 años. Mejor que Michael o no... es imposible de decir", explica.

"No creo que otros pilotos estuvieran dispuestos a morir por sus ideas"

También ha querido halagar la labor de Hamilton fuera de las pistas, donde es un fiel defensor de los derechos humanos y de la lucha contra el racismo, como ha demostrado en los últimos meses con todas las protestas e incidentes en Estados Unidos.

"De la generación anterior, Senna es el que más se parecería a Lewis por sus creencias religiosas y por ser fiel a ellas. No creo que otros pilotos estuvieran dispuestos a morir por sus ideas", concluyó.