La emocionante sorpresa de Mick Schumacher a Hamilton después de que igualase el récord de su padre

Si el GP de Eifel fue histórico no fue tanto por el resultado del podio, sino por la cifra que alcanzó Lewis Hamilton: 91 victorias. El techo de la Fórmula 1 estaba ahí, hasta el momento en solitario para Michael Schumacher.

Tarde o temprano iba a llegar ese momento, pero la situación médica del 'kaiser' no da pie, obviamente, a que fuera él el encargado de honrarle en semejante gesta... aunque sí estuvo presente en la figura de su hijo.

Mientras Hamilton estaba hablando tras bajarse de su Mercedes, apareció por un lateral el joven Mick Schumacher con un regalo muy especial en la mano: uno de los cascos que llevó su padre en su última época en el equipo de las flechas plateadas.

Hamilton se quedó totalmente sorprendido, ya que no esperaba semejante gesto, y charló brevemente como el joven piloto, líder destacado de la F2 y más que probable futuro piloto de la F1. De hecho, este fin de semana iba a ser su debut con un coche de 2020 al volante de un Alfa Romeo pero la lluvia se lo impidió.

"Enhorabuena. Esto es de parte de todos nosotros (su familia). Me siento muy honrado de poder dártelo", dijo el piloto alemán, ante un emocionado Hamilton. Mientras levantaba el casco, el hexacampeón admitía estar sin palabras. "Cuando creces viendo a alguien y lo idolatras por cómo pilotaba, y lo que consiguió hacer año a año y carrera a carrera... Recuerdo jugar como Michael en un juego, ver aquella etapa tan dominadora... No podía imaginar acercarme a él en términos de récords. Me llevará un tiempo acostumbrarme. No podría haberlo logrado sin este increíble equipo", resumió.