El PSG estalla por enterarse del positivo de Mbappé por la prensa

El Paris Saint-Germain no podrá contar temporalmente con Kylian Mbappé, que dio positivo por coronavirus durante su estancia con la selección francesa y tuvo que abandonar la concentración. No obstante, el PSG se mostró indignado porque la Federación Francesa de Fútbol (FFF) no comunicó el positivo de su estrella y en el club se enteraron por la prensa.

El director deportivo del conjunto parisino estalló contra el organismo que rige el fútbol en su país porque “es inaceptable saber por la prensa que tenemos un jugador contagiado", afirmó Leonardo en RMC.

"¿Y ahora qué hacemos? Nadie de la Federación llamó al PSG, nadie contactó con nosotros. No se entiende nada. Es una falta de respeto”, criticó el exfutbolista y actual director deportivo del equipo del Parque de los Príncipes.

Leonardo lamentó que el club recibiera la noticia por los medios de comunicación y tuviera que llamar al jugador para confirmar la información, puesto que es la FFF la que debió ponerse en contacto con el PSG.

Mbappé será baja, al menos, en los partidos que el equipo de París debe jugar ante el Lens y el Olympique de Marsella, una piedra más en el inicio de temporada de los de Thomas Tuchel, quien ha perdido de golpe a siete jugadores de los que al menos cinco son fundamentales en su esquema.