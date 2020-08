Un mercado de fichajes por todo lo alto: Messi, Cristiano, Neymar, Suárez...

El mercado de fichajes ya está en marcha y se extenderá de manera excepcional hasta el 5 de octubre debido a la pandemia de coronavirus. Eso supone que comenzarán las temporadas un mes antes de que se cierre la ventana y aún quedan muchos movimientos por producirse... y se esperan sorpresas.

El FC Barcelona ha saltado por los aires en el final de la temporada y, aunque Bartomeu está muy seguro de que Leo Messi seguirá en el club azulgrana, la delicada situación que atraviesan ha provocado que clubes como el Inter, de los pocos que pueden permitirse fichar al argentino, se froten las manos.

Messi tiene contrato hasta 2021 y el camino lógico es que acabe su carrera en el Barça, como él mismo ha manifestado que es su deseo, pero la situación debe cambiar mucho con la llegada de Koeman para que el capitán culé vuelva a estar a gusto.

Quien tiene muchas más opciones de dejar de vestir la camiseta azulgrana es Luis Suárez. Bartomeu nombró a siete jugadores que considera intransferibles y entre ellos no estaba el uruguayo. De hecho, en este caso también entra en juego el Inter de Milán, rival del Sevilla en la final de la Europa League, ya que varios medios apuntan a que Suárez podría ser moneda de cambio en el fichaje de Lautaro por el Barça.

Cristiano Ronaldo, en el aire

Cristiano Ronaldo no ha logrado levantar la Champions, su máxima ambición, en sus dos temporadas en la Juventus y el portugués comienza a buscar otros grandes retos lejos de Turín. Algunas informaciones apuntan a que el exmadridista podría terminar formando un tridente letal con Mbappé y Neymar en el PSG, para consolidar al equipo parisino, que este miartes alcanzó la primera final de Champions de su historia, entre los más grandes del continente.

Una opción a la que se suma la sorprendente noticia de que el agente de CR7, Jorge Mendes, ofreció al jugador al propio FC Barcelona, algo que el entorno del futbolista negó.

Por otro lado, y sin salir de la Juventus, Dybala es objeto de deseo de media Europa. Varios clubes de la Premier e incluso el Real Madrid están detrás del fichaje del argentino, aunque su agente aseguró esta semana que su prioridad es renovar con el equipo italiano.

Neymar, el eterno culebrón

Pese a los litigios que mantienen por los líos económicos en torno a su salida del Barça, el regreso de Neymar a la entidad azulgrana es un movimiento deseado por ambas partes.

Un regreso del que se lleva hablando casi desde el mismo día que el brasileño decidió cambiar Barcelona por París y, ahora que tiene ante sí la oportunidad de conquistar la primera Champions para el PSG, el momento se antoja más idóneo.

Sin embargo, el propio Bartomeu, en su entrevista de este martes en Barça TV, aseguro que no pueden ficharle, aunque sí lo han intentado: "Quisimos ficharlo el verano pasado, pero su club se negó. Neymar no está en venta, es la verdad. Es normal que el PSG no quiera venderle", sentenció.

Será un mercado atípico por la situación económica que también ha afectado a los clubes derivada del parón por la pandemia de coronavirus pero que seguro dejará varios bombazos en todo el continente. De momento,la llegada de David Silva a la Real Sociedad ya ha dejado a Europa revolucionada.