Así puedes seguir clases de ciclismo 'indoor' a través de los estudios de 'fitness' de todo el mundo

Perder esos kilos que has cogido durante la cuarentena, estar a punto para la llegada del verano o simplemente para cuidarte, la bicicleta indoor es una de las mejores máquinas para practicar deporte desde casa y seguir sudando la gota gorda.

El producto más reciente de Technogym, la Technogym Bike, te permite experimentar en cualquier lugar cerrado las clases de ciclismo, ya sea en vivo o a través de los entrenadores de fitness más solicitados en las diferentes ciudades del mundo.

Desde su puedes elegir tu canal favorito, el entrenador, la música y la duración que desees y unirte a clases en vivo o bien seleccionar las disponibles en la biblioteca completa. Cada canal te ofrece sesiones de entrenamiento en distintos idiomas y estudios, desde Londres con 1Rebel hasta Milán y su Revolution con Virgin Active.

Technogym Bike se ha desarrollado a partir de la estrategia de Wellness on the go, una solución integrada creada a partir de equipo sinteligentes, mywellness cloud y otras aplicaciones. Una tecnología que está activa en en 15.000 centros de entrenamiento físico y bienestar en todo el mundo y brinda a millones de personas una experiencia de entrenamiento personalizada en cualquier momento y en cualquier lugar.

Un producto profesional

Technogym Bike es un producto altamente profesional, el resultado de la experiencia de treinta años de Technogym en la industria, hoy presente en 80.000 gimnasios en más de 100 países.

La Biomecánica ha sido desarrollada por el Centro de Investigación de Technogym en colaboración con las mejores universidades y los campeones deportivos de todo el mundo. Así, la Technogym Bike ofrece a los usuarios un seguimiento científico de sus vatios de potencia y una facilidad de uso inigualable gracias a un sistema que permite ajustes en cuatro direcciones con un simple toque.

El sistema de resistencia del manillar está equipado con el tipo más fuerte de imanes permanentes, el neodimio, para garantizar la conducción más confortable y estable. Los ajustes, entre los 20 niveles de resistencia, son sencillos y precisos gracias a gráficos intuitivos y clics táctiles cada 45º.

Se puede adquirir en su página web.