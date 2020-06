Kyrgios carga contra Djokovic por su positivo: "No mencionéis nada de lo que he hecho como irresponsable"

El positivo de Novak Djokovic ha levantado una enorme polémica, ya que el serbio fue el impulsor de un torneo que ha dejado al menos siete contagios del coronavirus. El brote comenzó con el búlgaro Grigor Dimitrov y después fueron cayendo Borna Coric, Viktor Troicki y el propio Djokovic en la improvisada y desastrosa gira benéfica del Adria Tour que se ha jugado en Serbia y Croacia.

La celebración de dicho torneo de exhibición ya hizo que numerosas voces se alzaran contra el número 1 del mundo y presidente del Consejo de Jugadores ATP, por lo que el anuncio de su positivo y el de su esposa ha avivado la polémica.

Una de las críticas más duras ha llegado de Nick Kyrgios, quien no suele morderse la lengua, como ha vuelto a demostrar en este caso. El irreverente tenista australiano fue tajante en un sutil mensaje y otras reacciones no tan sutiles en sus redes sociales.

Djokovic es una de las víctimas predilectas de Kyrgios, quien esta vez se ha visto cargado de argumentos para disparar contra el serbio: "Oraciones a todos los jugadores que han sido contagiados por el Covid - 19. No me mencionéis nada de lo que he hecho que ha sido "irresponsable" o clasificado como "estupidez" - esto se lleva la palma", escribió el oceánico en su Twitter.

Posteriormente interactuó con algunas de las respuestas de su mensaje, al retuitear un mensaje que decía "qué tontos pueden ser todos", en referencia al grupo de jugadores que tomaron parte en el Adria Tour.

Kyrgios ya criticó a Dimitrov cuando se supo su positivo, al mostrar su enfado con un mensaje que decía "esto no es una broma" y lamentó que "esto es lo que pasa cuando ignoras todos los protocolos".