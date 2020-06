Juan Carlos Unzué, tras confirmar que padece ELA: "Ficho por un equipo que tiene unos 4.000 compañeros"

Juan Carlos Unzué, exfutbolista y entrenador, se verá obligado a abandonar el fútbol después de haber sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

En una emotiva rueda de prensa, Unzúe ha explicado la situación que atraviesa a partir de ahora y ha transmitido un mensaje de optimismo, ya que va a empezar a colaborar con varias fundaciones que luchan contra esta durísima enfermedad.

Acompañado por su hermano Eusebio en la mesa, y los doctores Povedano y Rojas, sus médicos, un Juan Carlos Unzúe muy emocionado explicó su situación.

"Os he convocado porque quiero hacer público mi actual estado de salud. El pasado mes de febrero, la doctora Povedano confirmó el diagnóstico del verano pasado ya me había dado el doctor Rojas en el hospital de San Pau. Padezco esclerosis lateral amiotrófica. En mi caso me está afectando a mis extremidades: brazos, manos y piernas, de manera simétrica. No tiene tratamiento ni cura, pero estoy con unas pastillas que estoy tomando desde el primer día y que a la mayoría de pacientes están ayudando a ralentizar la enfermedad", ha explicado.

Aunque confesó que le dio "un poquito de pena" que se filtrara la noticia horas antes, señaló que daba esta rueda de prensa para tranquilizar y anunciarlo a sus amigos. "Os puedo asegurar que lo llevo bien. Estoy fuerte mentalmente para convivir con esta difícil enfermedad. Me siento un auténtico privilegiado por lo que la vida me ha dado hasta el momento. También por estos meses por lo que puedo hacer en relación a la ELA y a estas enfermedades, que parecen invisibles, pero están ahí. Cualquiera, independientemente del país, la ideología o estatus social, las puede contraer", señaló.

"Mi objetivo no va a ser entrenar a un equipo. Voy a firmar por un equipo modesto, pero muy comprometido: el de pacientes de ELA. Voy a tener muchos compañeros, desgraciadamente. Somos unos 4.000 en este país. Que el mercado de fichajes tiene mucho movimiento, desgraciadamente. Cada día perdemos 3 compañeros a causa de la ELA", recordó.

Puso de ejemplo a Carlos Matallanas, del que recomendó su blog. "Escribe a través de sus pupilas y una pantalla. Es su manera de ser un referente", recordó.

"Intentaré junto a la Fundación LUZÓN ayudar a los compañeros del equipo a los que me he unido a mejorar su calidad de vida, y a hacer eventos que nos ayuden a recaudar fondos para la investigación que pare o frene esta enfermedad"

Entre otras iniciativas, han emprendido una para iluminar edificios públicos con el color verde para llamar la atención sobre la situación que padecen muchas familias y muchos pacientes.

"Mis compañeros me han hecho pensar en la gran capacidad que tenemos los seres humanos para adaptarnos y superar las dificultades. En esta situación, me ha llamado la atención que ellos tienen muchísimas ganas de seguir viviendo. La vida merece la pena, incluso cuando parece que se está derrumbando. Lo esencial, para mi, es que todos los que estamos aquí nos hemos despertado", relató, después de que hablara la doctora Povedano.

"En estos meses, muchos hemos visto cómo la pandemia nos ha afectado. Aprovecho para enviar un abrazo a todos los afectados. Nos ha hecho sentir que somos más vulnerables de lo que pensábamos, pero también la fuerza que tenemos como sociedad para luchar por lo que podamos. También es para que los que estamos más débiles nos sintamos apoyados por los que están más fuertes", relacionó con la situación del coronavirus.

"Esta sensación de que cuando uno está débil y tiene que tirar de uno que está fuerte, la he notado con algunos de los que están aquí. Muchas veces en los vestuarios esto ha pasado", relató.

"Tenemos un país cojonudo. Buen clima, buena gente... No nos sintamos menos que nadie, pero tampoco más. Hay mucha gente que lo está pasando mal. Por esta razón, con más motivo, nos tiene que salir la empatía, la solidaridad, el respeto y después hacia los demás. No dudéis de que todos lo llevamos dentro. Para esto también es necesario que los políticos sean referentes y no lo están haciendo. Y deben serlo no por defender un interés personal o ideológico, sino por ayudarnos a salir de esta situación política y económica. Por favor, les digo: solucionen todo como un equipo, los que están gobernando y en la oposición, y que sientan que están involucrados y comprometidos. Como decía Francisco Giner, todo lo sabemos entre todos. Seguro que nos sentiremos orgullosos si lo hacen así", aseguró.

"Además de agradecer a las fundaciones y al personal sanitario que me ha tratado en estos meses y años ya, porque me han demostrado la gran capacidad que tienen y han confirmado lo que hemos visto en estos meses. Lo estamos superando por su trabajo. Por favor, no nos olvidemos de ellos", reivindicó.

Tras agradecer también a los medios y a su familia, puso el punto final: "Con mucha fuerza y mucho ánimo, os animo a que vayamos todos a por ello".

"Este reto me va a dar mucha satisfacción"

A preguntas de los medios, Unzúe ha señalado que se siente "un privilegiado" porque podrá emprender muchas acciones a favor de la lucha contra la ELA. "Este reto me va a dar mucha satisfacción", destacó.

Entre que le dieron el diagnóstico y acabó su etapa en el Girona, compaginó las dos situaciones. "El doctor Rojas me dijo que iba a poder seguir entrenando, pero una vez que salí de Girona ya me centré en encontrar la situación. Desde el pasado verano ya iba cojeando, mi dedo gordo del pie derecho me ha obligado a cambiar mi forma de andar. En ese momento no limitaba mis capacidades como entrenador, pero hoy es diferente", relató.