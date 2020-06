Unzué manda un recado a los políticos: "Solucionen todo como un equipo, los que están gobernando y en la oposición"

Juan Carlos Unzué ejerció de entrenador también en la rueda de prensa en la que anunció que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA). El exjugador y ya exentrenador reflexionó sobre cómo esta durísima noticia le ha hecho replantearse las prioridades, y sobre todo cómo puede ayudarle a avanzar.

En este sentido, ha recordado que tanto en los equipos de fútbol en los que ha estado como en el 'nuevo equipo' por el que ha 'fichado', la unidad es clave. Algo que los políticos no han mostrado.

"Tenemos un país cojonudo. Buen clima, buena gente... No nos sintamos menos que nadie, pero tampoco más. Hay mucha gente que lo está pasando mal. Por esta razón, con más motivo, nos tiene que salir la empatía, la solidaridad, el respeto y después hacia los demás. No dudéis de que todos lo llevamos dentro", reflexionó.

"Para esto también es necesario que los políticos sean referentes y no lo están haciendo. Y deben serlo no por defender un interés personal o ideológico, sino por ayudarnos a salir de esta situación política y económica. Por favor, les digo: solucionen todo como un equipo, los que están gobernando y en la oposición, y que sientan que están involucrados y comprometidos. Como decía Francisco Giner, todo lo sabemos entre todos. Seguro que nos sentiremos orgullosos si lo hacen así", pidió públicamente.

Unzué también se acordó del personal sanitario, no sólo por lo que le han ayudado a él en este tiempo, sino por lo visto en los últimos meses. "Me han demostrado la gran capacidad que tienen y han confirmado lo que hemos visto en estos meses. Lo estamos superando por su trabajo. Por favor, no nos olvidemos de ellos", reivindicó.