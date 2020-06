Alfonso Reyes carga contra el Gobierno por autorizar las manifestaciones contra el racismo

Alfonso Reyes vuelve a la carga. El exjugador de baloncesto, una de las caras conocidas del deporte que pasó el coronavirus, relató la dureza de la enfermedad y, tras superarla, no dudó en cargar contra las autoridades por la gestión de la crisis.

Ahora el presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP) ataca de nuevo con motivo de las manifestaciones contra el racismo que se han desarrollado en varias ciudades de España.

El fondo, reivindicable. No al racismo ni a la discriminación de ningún tipo y hacia ninguna persona.

Reyes no critica el fondo de las protestas, algo en lo que está de acuerdo, pero sí censura que los manifestantes ponen en peligro la salud de todos por salir a la calle y congregarse sin respetar las medidas de seguridad.

Al exbalocnestista le indigna especialmente que el Gobierno de Pedro Sánchezy Pablo Iglesiashaya permitido las aglomeraciones y también que se jacten de que transcurren sin problemas.

"Con toda normalidad habría sido hace 6 meses. Permitirla hoy, una irresponsabilidad que puede conllevar nefastas consecuencias", escribió Reyes en su cuenta de Twitter citando un tuit de la delegación del Gobierno de Madrid en el que se destaca que el encuentro discurrió "sin incidentes y con total normalidad".

Antes de ese tuit, Reyes reconoció que el fondo es "reivindicable": "No al racismo ni a la discriminación de ningún tipo y hacia ninguna persona". Eso sí, explicó que "la forma" es "lamentable y sancionable" porque "no se puede permitir, nos jugamos mucho", publicó junto a una foto de una de las manifestaciones.

El exdeportista también criticó el ataque a una estatua de Churchill, tachándolo de racista: "El tarambana que ha escrito eso no sabe que sin el señor de la estatua, un pelotón del Reich de los mil años lo fusilaría ‘ipso facto’ por ese acto. Hoy sería impensable una figura de la talla de W. S. Churchill, pero qué falta nos hace. Los Vizcondes de Halifax y los Nevilles Chamberlain campean por la sociedad y la política. Ya conocemos las consecuencias".