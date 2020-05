Un jugador de la NBA gasta 164 dólares en restaurante y deja 1.000 de propina

Corren tiempos complicados para millones de personas, que tratan de salir adelante pese a las adversidades provocadas por la pandemia del coronavirus. No obstante, la gravedad de la situación, especialmente en Estados Unidos, hace que afloren gestos de solidaridad de quienes no tienen problemas, al menos económicos, por la crisis del COVID-19.

Uno de ellos ha venido de la NBA, más concretamente de una de las estrellas de los Cleveland Cavaliers, que mostró su generosidad en un restaurante de Florida al dejar una propina de 1.000 dólares en una cuenta de 164, tal y como publicó en sus redes sociales la camarera que le atendió.

Al autor de este detalle es Andre Drummond, pívot titular de los Cavs, que acudió el domingo al establecimiento "Che" de Delray Beach. Allí fue atendido por Kasandra Diaz, quien se llevó una gratísima sorpresa al cobrar la cuenta al deportista.

"De una cuenta de 160 dólares, la propina ponía 1.000. Estaba temblando y tenía lágrimas de felicidad después de lo que me dejó", escribió Díaz en su cuenta de Instagram, junto a una foto de la prueba.

"No sabía quién era el cliente hasta que vi la propina en una factura de 164 dólares", afirmó después, añadiendo que "cuando me dieron la tarjeta, fui a poner los datos y la información para cerrar la mesa y no podía creerlo".

Drummond, que va a ganar más de 27 millones de dólares esta temporada, respondió a la publicación y se mostró encantado por la hospitalidad: "¡Gracias por ser increíble!".

El acto de amabilidad de Drummond es la segunda gran propina en un restaurante de Florida para llamar la atención este mes, después de que la pasada semana, la exestrella de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), Chad Johnson, dejara una propina de 1.000 en una cuenta de 37 dólares.