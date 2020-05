Las mascarillas se convierten en el merchandising de moda para los fans de los equipos deportivos

Las mascarillas se han convertido en un complemento imprescindible para el día a día, especialmente para las actividades fuera de casa. Aún con las dudas que genera la normativa sobre su obligatoriedad, se ha extendido la costumbre de que, para evitar la propagación de gérmenes, hay que usarlas.

El deporte no es ajeno a esto. Durante la progresiva vuelta a los entrenamientos se ha visto a futbolistas, jugadores de baloncesto, atletas, etc. llevar cubierta la boca y nariz con mascarillas. Un uso obligatorio que está establecido en todos los protocolos de vuelta a la competición para los suplentes, como se vio en la Bundesliga.

Además de por su utilidad para evitar contagios, las mascarillas pueden convertirse en un complemento perfecto. El merchandising deportivo va mucho más allá de las camisetas y las equipaciones en sí. Desde complementos de menaje para la cocina, pasando por ropa de calle, muebles... Prácticamente cualquier cosa puede ser susceptible de llevar el escudo y los colores del equipo. Las mascarillas no son menos.

La moda la inició la NBA, pionera en muchos aspectos de cómo sacar negocio a lo que pasa en las canchas. Desde prácticamente el inicio de la crisis sanitaria se pusieron a la venta mascarillas con los colores del equipo, a precios más o menos razonables.

Pronto llegó en el fútbol. El Bayern de Múnich asegura que, en apenas 24 horas, ha vendido más de 100.000 a través de su página web, coincidiendo además con la vuelta de la Bundesliga a la actividad.

En España ya hay varios clubes que han empezado a comercializarlas. El Celta de Vigo, en colaboración con la Xunta, centró primero sus esfuerzos en mascarillas para los más pequeños, aunque también han previsto ponerlas a la venta para adultos.

La Real Sociedad también las ha incluido en el catálogo de productos de su web oficial y de sus tiendas físicas, que ya han abierto en San Sebastián conforme a la normativa de la fase 1 de la desescalada. El éxito ha sido rotundo entre los fans 'txuriurdin'.

En Segunda División también han tenido su éxito. El Numancia puso a la venta las suyas, con las que además conmemoran el 75 aniversario del equipo soriano. A un precio de 6,50€ por unidad, han agotado existencias enseguida y los futbolistas han sido los primeros en usarlas.

El Huesca, el Real Murcia o el Elche también se han unido a esta particular inciativa, aunque en todos los casos se advierte que estas mascarillas no son EPIs y, por tanto, no se pueden considerar material sanitario.

La Real, por ejemplo, advierte a los compradores de su modelo que "si desea usar la máscara nuevamente después de usarla debe lavarse al menos a 60º".