El Gobierno tarda dos meses en decidir que las mascarillas sean obligatorias

Del "no tiene sentido que la población sana utilice mascarillas" al "es altamente recomendable". El epidemiólogo Fernando Simón, cabeza visible del comité de expertos que asesora al Ejecutivo, ha ido cambiando de opinión a medida que el virus avanzaba en el país, hasta decretar, este mismo domingo, el uso obligatorio de las mascarillas en todos los espacios públicos. El Gobierno ha tardado tres meses en tomar esta decisión -desde que el virus entró por primera vez en España- y dos, desde que se decretó el estado de alarma.

En el mes de febrero, cuando las autoridades sanitarias no vaticinaban el peligro del virus, el uso de la mascarilla era un sinsentido, en palabras de Fernando Simón. "No tiene ningún sentido que la población ande preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa" o "no tiene sentido que la población sana utilice mascarillas" fueron algunas de las declaraciones recogidas en su comparecencia del pasado 26 de febrero.

¿Debo utilizar mascarilla para protegerme del nuevo coronavirus?#EsteVirusLoParamosUnidospic.twitter.com/mFgi1GYTQp — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) March 18, 2020

No sería hasta finales del mes siguiente cuando el Gobierno de Sánchez comenzara a recomendar su uso. Y tan solo en algunos casos. Para entonces, según Sanidad, la mascarilla era eficaz para aquellas personas enfermas o aquellas que cuidan a enfermos, y personal sanitario o "en aquellas situaciones en las que se considere necesario".

😷¿Qué es una mascarilla médica o quirúrgica? ¿Quién debe usarlas? Puede protegerte si la usas correctamente y siempre añadida a las medidas de prevención del #Covid_19.



✅Siempre debe cubrir boca, nariz y barbilla

❌No la toques mientras la llevas#EsteVirusLoParamosUnidospic.twitter.com/V0FRKm2Jzc — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) April 26, 2020

El equipo de Sánchez se mantuvo en esta línea hasta el mes siguiente. A finales de abril, el Ministerio de Sanidad amplió la recomendación del uso de la mascarilla a "la población sana" y, en dos nuevas ocasiones, cuando no fuera posible mantener la distancia de dos metros y cuando el usuario utilizara el transporte público. “El uso de las mascarillas higiénicas en la población general en algunas circunstancias podría colaborar en la disminución de la transmisión del virus”, publicó el Ministerio en su cuenta de Twitter.

Buenos días @GuruFouz. Tenemos información específica sobre mascarillas en nuestra web. Esta en concreto hace referencia a las higiénicas, que son las que se recomiendan cuando no es posible mantener la distancia de seguridad.



Más información 👇https://t.co/d2w8uPpRmwpic.twitter.com/mNw6BwVmKi — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) April 29, 2020

A partir del 4 de mayo y hasta el alcance de "la nueva normalidad", el Gobierno aconseja ya el uso de mascarillas para las salidas a la calle. Pero lo que hasta entonces eran sugerencias acaba por convertirse en obligatorio en el transporte público. Así, desde ese lunes, los usuarios del metro y las redes de autobuses deben llevar puesta una mascarilla. La Policía Nacional, con la ayuda de la Municipal, reparte en los siguientes días una mascarilla por viajero en los principales puntos de transporte. Una medida que tendría buena acogida por parte de los trabajadores que se incorporaban de forma presencial a sus puestos de forma presencial, pero que en todo caso se consideraron insuficientes: el uso era obligatorio y la mascarilla tenía un solo uso.

La semana pasada, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comenzó el reparto de millones de mascarillas gratuitas FFP2 modelo KN95 entre todos los ciudadanos de la región. Solo días después, el jueves, el Ministerio de Consumo desaconsejó el uso de este tipo de mascarilla en la población general y recordó que era para profesionales en contacto con el virus y colectivos vulnerables bajo prescripción médica.

Entonces, el Departamento que dirige Alberto Garzón sugería el uso de las mascarillas higiénicas en el caso de las personas sanas y sin contacto con la COVID-19 y de las quirúrgicas, para las personas que resultaran contagiadas, tuvieran síntomas o fueran positivas asintomáticas. Ese mismo jueves, la ministra de Educación, Isabel Celaá, acudió a la sesión de control del Senado al Gobierno con una mascarilla FFP2 modelo KN95.

El último cambio con respecto al uso de este material de protección lo ha dado este domingo el Ministro de Sanidad, Salvador Illa. En nombre del Gobierno ha anunciado una orden para hacer obligatoria la mascarilla en todos los espacios públicos. Según ha indicado el ministro, tras una reunión con los presidentes autonómicos, "hay unanimidad en reforzar el uso de la mascarilla", y por ello el Gobierno se encuentra "evaluando con las Comunidades y con los expertos" las posibilidades que hay para hacerlas obligatorias en todos los espacios públicos.