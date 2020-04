Toni Kukoc critica el documental de Michael Jordan: "Que se vea la parte de celebración en vez de echar culpas"

El documental de Netflix sobre Michael Jordan está firmando audiencias millonarias, aunque no está siendo del agrado de todos. De hecho, una de las voces que han criticado 'El último baile' con más dureza viene de uno de los compañeros de 'Air Jordan' en aquellos Chicago Bulls: Toni Kukoc.

El alero croata no se mordió la lengua en la NBC, al lamentar que el manager general de aquel equipo, Jerry Krause, salga mal parado en el documental: “Ya no es que no aprecien lo que hizo, es que quieren destrozarlo".

Kukoc destaca que "Krause ya no está con nosotros y no voy a decir aquello de que ya no se puede defender, sino que no tiene que defenderse de nada. Fue el general manager de un equipo que fue campeón seis veces. Que me digan cinco personas más en el mundo que lo hayan hecho en cualquier deporte”.

Es por ello que espera "que los siguientes capítulos sean más brillantes que los dos primeros" y tiró de ironía al afirmar: "O por lo menos que se vea la parte de celebración en vez de echar culpas o preguntarse por qué no se ganaron diez títulos”.