Subastada la camiseta de Michael Jordan con el Dream Team en Barcelona '92 cuadruplicando su precio

El estreno del documental de Michael Jordan, 'The Last Dance', ha causado un repunte en el furor por el que es considerado como el mejor jugador de todos los tiempos. Al igual que pasó tras la muerte de Kobe Bryant, sus artículos han multiplicado su valor y no iban a faltar los oportunistas que quieran sacar tajada de ello.

El pasado 8 de abril salió a subasta la camiseta de Jordan con la que disputó y ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, en la que Estados Unidos sacó a relucir su inmenso catálogo de superestrellas de la NBA por primera vez, ya que anteriormente solo participaban universitarios. Jordan, Magic Johnson, Bird, Ewing, Pippen, Barkley, Stockton, Karl Malone... una lista interminable de figuras que formaron el 'Dream Team' y arrasaron para llevarse el oro.

La licitación concluyó el pasado 19 de abril y la camiseta encontró un nuevo dueño, previo pago de los 216.000 dólares que pujó el ganador. La camiseta con el '9', además está firmada y dedicada por el seis veces campeón del la NBA. "Mis mejores deseos, Michael Jordan", reza.

Esta es la tercera vez que cambia de dueño desde que dejase de pertenercer a MJ. En 1992 fue adquirida por 17.500 dólares. Más de veinte años después, en 2013, esta se revalorizó en su segunda venta por 53.325 dólares y tan solo ha tardado 7 años en cuadruplicar su precio.

Sin embargo, esta no es la cifra más alta que se ha pagado por una camiseta utilizada por Michael Jordan. En 2017 salió a subasta la camiseta con la que ganó el oro olímpico ocho años antes, en Los Ángeles '84. Por ella se terminó pagando 274.000 dólares y la de Barcelona es la que más se le ha acercado.