La razón por la que Michael Jordan autorizó la emisión de 'The Last Dance': el anillo de LeBron

La espera ha terminado. Este 20 de abril sale a la luz el documental de Michael Jordan, 'The Last Dance' (El último baile), con la emisión de dos episodios cada lunes, y que cuenta la última temporada de 'Air' en los Chicago Bulls, en la 97/98. Sin embargo, mucho ha llovido desde su filmación y no ha sido hasta 22 años después que Jordan ha permitido que este se emita. ¿El porqué? El que más ha cuestionado su reinado en la historia del baloncesto: LeBron James.

La idea surgió de Andy Thompson, productor del NBA Entertainment (y tío de Klay Thompson, de los Warriors), y secundada por el actual comisionado de la NBA, Adam Silver. En en 1997 tuvieron la brillante idea de documentar la que se rumoreaba que iba ser la última temporada de Michael Jordan en la NBA, antes de retirarse y volver en 2001 con los Washington Wizards.

Sin embargo, el perfil de 'Air' no era tan abierto, por decirlo de alguna manera, y controlaba todos los aspectos de su vida pública. Eso sumado al controvertido ambiente en el vestuario de los Bulls esa temporada complicaban la posibilidad de 'colar' una cámara en el vestuario para filmar todos sus entresijos.

En primer lugar, consiguieron la colaboración de Phil Jackson, por aquel entonces entrenador de Chicago, pero aún faltaba la colaboración de la estrella. Por eso Silver le hizo a Jordan una oferta que no pudo rechazar: solo podrían utilizar el contenido con su autorización, y este sería guardado en un lugar aparte.

"El día que LeBron desfilaba por Cleveland luciendo su anillo fue cuando MJ le dio el 'sí'"

Spoiler: Michael aceptó. Tal fue su "obsesión" con estas imágenes que no fue hasta 2016 (trece años después de su verdadera retirada y casi veinte de su filmación) que no permitió la emisión. Lo único que hizo que cambiara de idea fue el cuestionamiento de su reinado.

En junio de 2016, LeBron James completó su gran sueño haciendo a Cleveland campeón de la NBA por primera vez en la historia, con la épica remontada en las finales a los Warriors, un año después de volver a la franquicia. Ahí fue cuando Jordan vio que realmente 'King' le amenazaba como el mejor de la historia. Según Mike Tollin, productor ejecutivo del documental, el día que James desfilaba por las calles de la ciudad luciendo su anillo fue cuando MJ le dio el "sí".

El propio Tollin admitió para ESPN que hubo una frase que encandiló al de los Bulls en una carta que le escribió para presentarle el proyecto: "Querido Michael, todos los días vienen chicos a mi oficina vistiendo tus zapatillas pero nunca te han visto jugar. Es momento de que lo hagan".

La gota final fue el mismo día, en la presentación, cuando Jordan le preguntó si el documental de Iverson también había sido suyo, a lo que "murmuró" un 'si' precavido. La respuesta de Jordan autorizó finalmente la producción: "lo he visto tres veces. Me ha hecho llorar. Amo a ese pequeñín".