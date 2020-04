Las cifras del documental de Michael Jordan en Netflix: 106 entrevistas, 10.000 horas de imágenes, 5.000 páginas de guión...

El día 20 de abril en España se estrenará en Netflix una de las series documentales deportivas más esperadas de los últimos años: 'El último baile'.

Con la temporada 97-98 de Chicago Bulls como hilo conductor y bajo el sello y estilo de garantía de ESPN, contará la historia del mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos y una de las mayores leyendas de la historia de Estados Unidos: Michael Jordan.

La serie constará de ocho episodios y, tras tres años de producción y revisión por parte de 'The Washington Post', tiene todos los visos de convertirse en todo un fenómeno de masas no sólo por la nueva ola nostálgica que hay en torno al deporte, sino porque promete entrevistas muy jugosas con el mítico '23'.

"En las primeras conversaciones que tuvimos en persona en 2017, Jordan hablaba sobre su frase 'Los republicanos también compran zapatillas'. Se tiró 20 minutos hablando del tema y yo no estaba seguro de si se comprometería en un proceso de varios años. Cuando llegamos al set de rodaje, me dijo que le preguntara sobre cualquier cosa y él me diría la verdad. Es consciente de su imagen y de lo que la gente opina de él. Estaba deseoso de hablar", cuenta Jason Hehir, el director de la serie, al Post.

La labor de producción de esta serie queda plasmada en sus impresionantes números. 106 entrevistas realizadas (incluidos los presidentes Bill Clinton y Barack Obama, entre otras personalidades), más de 10.000 horas de imágenes seleccionadas (500 de ellas inéditas del archivo de la NBA), 5.000 páginas de guión y casi tres años de trabajo vienen a dar como resultado un documental del que se hablará durante mucho tiempo.