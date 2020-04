Las recomendaciones de Borja Iglesias para pasar el confinamiento

Pendiente de cuándo, cómo y de qué manera se pueden reanudar las competiciones, Borja Iglesias permanece confinado en su casa de Sevilla. El futbolista del Real Betis, como otros miles de jugadores en todo el país (profesionales y no profesionales), entrena prácticamente a diario para mantener un estado de forma óptimo hasta que se pueda reanudar LaLiga.

Pero, al margen del deporte, ¿cómo está llevando él esta situación? Estas son cinco recomendaciones del delantero gallego para ayudar a sobrellevar el actual confinamiento.

1. Una serie. Ahora estoy viendo ‘Friends’, no la había visto y me divierte un montón. Al día vemos dos o tres capítulos. También estoy viendo, y la recomiendo, ‘Westworld’.

2. Un libro. El último que he leído es ‘¿Quién se ha llevado mi queso?’, me lo recomendó un amigo. Es muy corto y fácil de leer, habla sobre los cambios de la vida y cómo hay que ir adaptándose a ellos.

3. Un juego de mesa. A través de las redes sociales me llegó uno que se llama Plakks. Es un tablero de fútbol reducido que se juega con una pelota y muñecos de madera. Con la mano golpeas la pelota y tienes que intentar meter gol. Cada vez que anotas le quitas un muñeco a tu rival. Juego bastante con Teresa y nos reímos mucho, es muy divertido.

4. Un grupo musical. Escucho mucho hip hop español y raperos de Zaragoza: Kase.O, Sho-Hai, El Momo…, además ahora también escucho mucho para entrenar a un rapero americano que se llama Russ.

5. Una receta en la cocina. No soy un manitas, pero me manejo y me gusta. Intento ir innovando alguna receta, pero me cuesta. Siempre tiro de cremas de verduras, que me gustan mucho, y de alguna pizza casera los días que me doy más libertad.

