Kroos rechaza una reducción de sueldo durante la crisis del coronavirus: "Es como una donación en vano"

El Real Madrid está bastante tapado en el asunto de los ERTE que están cayendo en los clubes de fútbol. Con LaLiga, la RFEF y AFEpegándose entre sí al respecto, muchos equipos han decidido ya tomar la decisión y bajar sueldos a sus jugadores, con el acuerdo de estos.

En el Madrid están negociando aún. Algunos futbolistas lo aceptan, otros proponen alternativas, como Toni Kroos. El alemán se niega a renunciar a parte de sus emolumentos y apuesta porque les sigan pagando con regularidad y según lo estipulado, y luego que cada cual haga que lo que considere.

"Una reducción de sueldo es como una donación en vano", afirmó el alemán en el podcast SWR Sport. "Estoy a favor de que se pague el salario completo y que cada uno haga cosas sensatas con él. A todos se les pide que ayuden donde sea necesario, y hay muchos lugares donde es necesario", argumenta.

Esta reflexión no le impide admitir que hay clubes abocados a hacer recortes de donde sea. "Muchos clubes no tendrán los ingresos previstos y dependerá de cuánto tiempo vayamos a estar parado. Si, por ejemplo, el fútbol se vuelve a jugar en mayo, seguramente se encontrarán soluciones. Si se necesita parar hasta el invierno, puedo imaginar que algún club ya no lo hará", teme el centrocampista.

En este sentido, admite que habrá sueldos que no puedan permitirse algunos equipos. "Es cuestionable si algunas sumas de dinero aún pueden pagarse. Creo que surgirán todos los problemas. Algunos más, otros menos. Tal vez esto no esté mal porque todo se puso en un nivel un poco exagerado", opina.