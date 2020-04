Georgina Rodríguez improvisa el nuevo corte de pelo de Cristiano Ronaldo mientras uno de sus hijos lo graba

Cristiano Ronaldo continúa cumpliendo la cuarentena en Portugal a la espera de que la pandemia del coronavirus remita y permita que todo el mundo vuelva a la normalidad. No obstante, la estrella de la Juventus tiene que ponerse en manos de Georgina Rodríguez para algunas cosas, como por ejemplo, cortarse el pelo.

El futbolista es conocido por cuidar mucho su imagen y el corte de pelo es una de los pilares de sus 'looks'. Prueba de ello son los innumerables estilos diferentes que ha lucido a lo largo de su dilatada trayectoria deportiva.

Eso sí, la imposibilidad de acudir a un estilita profesional por la pandemia del coronavirus ha hecho que a Cristiano Ronaldo no le quede otra que ponerse en manos de su pareja.

Así, Georgina Rodríguez se armó con la maquinilla y cortó la parte trasera de la cabeza de CR, quien no las tenía todas consigo al verse en esa situación. No obstante, Rodríguez quiso tranquilizarle diciéndole "ahora no lo pienses, déjate llevar", un signo claro de que el futbolista no se fiaba demasiado de la mano de su pareja.

En cualquier caso, lejos de mostrarse nervioso, Cristiano Ronaldo termina el vídeo, que él mismo publicó en sus redes sociales con el mensaje "quédate en casa, quédate con estilo", señalando con los pulgares hacia arriba y llegando a hacer el clásico "¡siiiiiii!" que grita cada vez que marca un gol.