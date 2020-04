Un médico retirado del Lyon acusa a la Juve de llevar el coronavirus a Francia

La pandemia del coronavirus tiene paralizado el deporte a escala mundial, lo que, sumado al confinamiento obligatorio decretado en numerosos países, hace que las emociones estén a flor de piel. En la Juventus de Cristiano Ronaldo lo saben, ya que han sido acusados de llevar el COVID-19 a Francia.

La denuncia viene por parte de Marcel Garrigou-Grandchamp, médico retirado del Olympique de Lyon. El exgaleno se refirió concretamente al partido de ida de los octavos de final de la Champions League.

"Ese partido trajo a los aficionados de la Juventus a Lyon, que no era una zona de riesgo"

Este encuentro se disputó el 26 de febrero en el Parc Olympique Lyonnais y terminó con victoria local por la mínima, gracias a un solitario tanto de Lucas Tousart.

No obstante, Garrigou-Grandchamp criticó que "ese partido no debía de haberse jugado, ya que trajo a los aficionados de la Juventus a Lyon, que no era una zona de riesgo", según recoge L'Equipe.

El partido se encuentra por tanto en el ojo del huracán, pese a que la Agencia Regional de Salud de Lyon no establece vínculos directos entre los contagiados y el partido en los 14 días posteriores.