La atleta Julia Takacs abre el debate tras el estado de alarma por el coronavirus: "¿Y si tu trabajo es salir a entrenar?"

Yo entiendo las medidas. Las tiendas no abren porque están en constante contacto con la gente y es lo que se debe evitar precisamente. Pero si yo puedo realizar mi trabajo sin ese contacto, no estamos hablando de la misma situación.

Es mucho más peligroso ir al supermercado, farmacia o peluquería... no soy idiota, ni tocaría nada, ni me voy a sentar en un banco. Entrenar es salir a entrenar y volver a casa. No estoy poniendo en peligro a nadie “con mi conducta”. Ha sido una pregunta q nos hemos hecho muchos.

No tiene nada q ver. Es su trabajo y se gana la vida con ello. a muchos nos obligan a seguir trabajando y tendremos que salir de casa, tu no? Ten algo de empatía con los deportistas profesionales. No hablamos de populares. Que luego no suspenden los JJOO y serás el 1o en criticar