Los pesos pesados de la Fórmula 1 critican la gestión del coronavirus: "El dinero es el Rey"

La Organización Mundial de la Salud declaró el coronavirus como pandemia, lo que llevó a numerosos países a tomar medidas de urgencia para prevenir aún más su propagación. Estas restricciones están afectando a innumerables competiciones deportivas, pero no impide que la Fórmula 1 siga adelante con los preparativos del Gran Premio de Australia, lo que ha llevado a pesos pesados como Lewis Hamilton, Sebastian Vettel o Kimi Raikkonen a mostrar su malestar.

Aunque el Gran Circo también ha creado un protocolo para minimizar al máximo el contacto de los pilotos con los aficionados y la prensa, la frenética actividad diaria continúa en el paddock de Albert Park, ante el asombro de los pilotos: "Estoy realmente muy, muy sorprendido de que estemos aquí", afirmó Lewis Hamilton en la rueda de prensa de la FIA.

A la visa de que la F1 confía en mantener intacto su calendario, salvo la excepción del GP de China, el británico reconoció que "es genial que tengamos carreras", pero no obvió que "para mí es sorprendente que todos estemos sentados en esta sala. Tantos aficionados aquí ya hoy. Y parece que el resto del mundo está reaccionando probablemente un poco tarde".

Hamilton confiesa que "es un circo bastante grande el que ha venido aquí. Así que definitivamente es preocupante para mí" y admite que "el dinero es el rey. Realmente no puedo agregar mucho más. No creo que deba rehuir el hecho, mi opinión. Pero el hecho es que estamos aquí y sólo insto a todos a que sean tan cuidadosos como puedan al tocar puertas y superficies, espero que todos tengan desinfectante de manos. Y realmente, para los aficionados, realmente, realmente espero que tomen precauciones".

Más críticas

Kimi Raikkonen tampoco esquivó la pregunta sobre el coronavirus y se limitó a declarar que "no sé si es correcto que estemos aquí, probablemente no, pero no depende de nosotros, no es nuestra decisión".

Al analizar la situación que se vive en todo el mundo, el finés explicó que "si fuera únicamente decisión de todos los equipos, probablemente no estaríamos aquí".

Otro piloto que tampoco entiende la presencia de la Fórmula 1 en Australia fue Sebastian Vettel, quien reconoció que "es difícil tener un juicio adecuado de lo que sucede, pero te das cuenta de que muchas competiciones se han pospuesto o cancelado".

Por ello, considera que "es lógico preguntarse por qué estamos aquí. Obviamente la FIA toma las precauciones posibles, pero te puedes preguntar cuánto se puede evitar".