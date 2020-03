Antonio Lobato: "Quiero que Alonso vuelva, pero no para ser 7º u 8º"

Antonio Lobato (Oviedo, 1965) ya hace mucho que no se preocupa por las críticas. En la que será su 15ª temporada narrando Fórmula 1, tiene claro que su estilo es el que es, y que no puede cambiar a estas alturas.

antonio lobato Oviedo, 7 de septiembre de 1965 Narrará por 15ª temporada la Fórmula 1.

Tras 15 años haciendo F1, ¿aún le sorprende?

Sí, mucho. Hay algunas que no como el primer día en marzo de 2004, cuando entré en Australia y todo me flipaba, y decía qué es esto y qué hacían aquellos, pero sigue habiendo cosas que me sorprenden, que me maravillan y que me siguen estando enganchado a esta locura y que la sangre corra rápido por las venas.

¿Qué ha cambiado en la F1?

Uno de los primeros es que no está Fernando, y va a ser el segundo que no esté. Viví aquellos años y sé lo que fueron. Fue irrepetible, pero llegas a este momento y dices: ‘no está, pero no pasa nada. La vida sigue’. Quizá no lo vivamos con la misma pasión porque… tenemos a Carlos, con el que disfrutamos mucho, pero no nos ha llevado a lo grande porque no ha tenido la posibilidad de llegar a esos niveles de gloria o batalla.

Pero el deporte sigue estado ahí. Sigue habiendo batallas de auténticos gladiadores, dudas, decisiones que hacen que la F1 siga siendo un deporte puramente técnico que es lo que marca la balanza del éxito… Pero sigue teniendo hombres detrás que tienen historias que molan mucho de ver y contar.

¿Y en la tele?

En la tele ha cambiado el panorama radicalmente. Lo que tiene que ver con los derechos y que ahora los deportes están en plataformas como la nuestra, Movistar, donde aglutinamos lo más importante del motor. Claro, llegas a una audiencia mucho más limitada que aquellos años, cuando era en abierto. La forma de ver televisión ha cambiado. Mi hija ya no ve la tele, lo ve todo en ordenadores. Si me dicen esto hace años, hubiera flipado.

A cambio, ahora se ofrece muchísima más información en estas plataformas, mucho más contenido y se llega más profundamente a todo que lo que hacíamos nosotros en las televisiones en abierto, cuando tenías los minutos contados.

Si DAZN emitiera la F1 a la vez que vosotros, ¿sería bueno que hubiera competencia?

He vivido otros momentos con competencia, como cuando estaba en Antena 3 y competía con Movistar. Hubo una época que competíamos con TV3, Canal Nou, Teleasturias… A mí, personalmente, me da lo mismo. Yo doy el 100. Cada vez que se abre el micro o se enciende la cámara, doy todo lo que tengo. Me da igual que haya otros, trato de hacerlo mejor. Sé que la gente que me rodea da el 100 o el 120% y se dejan la vida en cada cosa que hacen. Estar aquí y ahora en Movistar, y jugar el rol que juego, es un sueño.

Si entraran otras teles, me daría lo mismo. Daría el máximo para que la gente que nos viera a nosotros, recibiera el máximo de lo que soy capaz de dar. A lo mejor llega otro que lo haga mejor, que narre mejor o transmita más pasión. Perfecto. Pero yo haré todo lo que tengo en mis manos. Es lo único a lo que me puedo comprometer.

La complicidad con Pedro (de la Rosa) y Toni (Cuquerella) en las narraciones es un sello ya…

No es algo que puedas buscar. No se puede decir: ‘venga, tú interpreta este papel, yo este y tú el otro’. La ventaja que tenemos es que nos conocemos. Desde 2004 llevo en Fórmula 1 y siempre he trabajado con Pedro. Hemos tenido relación laboral y de amigos. Compartir muchas cosas, momentos buenos y malos. Esto nos ha unido mucho. Nos ha dado una complicidad difícil de adquirir en un medio laboral.

Y luego se sumó Toni, al que conocí hace muchos años, y al que desde el principio le vi como un personaje con un potencial brutal. A Pedro le conozco y sé de qué pie cojea, y a Toni le fui conociendo pero tenía muchas caras. Podía jugar muchos papeles. Es el ingeniero rígido, serio, que no se deja llevar por las pasiones… Pero tiene su zona humorística, la competitiva… Al final también hay una amistad, porque hemos vivido muchos momentos tremendamente intensos. Nos hemos juntado las tres patas de un banco que, no sé por qué, nos lo pasamos tan bien juntos…

Ellos se conocían del pasado. Se han juntado tres patas que hemos creado un trío que es brutal porque no hay nada impostado, nada fingido. Somos así. Cuando no está la cámara encendida, la historia sigue igual. Nos vacilamos y puteamos en cada cosa. Hay bromas, pifias… Eso alimenta mucho. Nos lo pasamos muy bien y eso se transmite. La gente se lo pasa muy bien con nosotros y se lo va a pasar mejor este año.

¿Movistar renovará con la F1?

Depende de los jefes. Creo que sí hay interés, porque la F1 es el segundo deporte que mejor funciona en la plataforma. Hay interés, pero no a cualquier precio. En ello estarán, tratando de alargar este periodo ya no sé desde qué año, porque estaban desde antes que yo llegara. Yo creo que lo van a intentar. No sé si hay otra gente interesada que quiera competir por el producto, pero Movistar está muy contenta con lo que tiene.

¿Les preocupa a los compañeros que viajan a los GPs el coronavirus?

No. No puedes hacer nada. Tienes que hacer tu trabajo e ir a los sitios que te permitan ir. Y tomar las medidas de seguridad mínimas, que tampoco hay que volverse loco. Ni es el bola, ni algo terrible: mantener las distancias, lavarte las manos, no acercarte a gente que esté tosiendo… Hay un poco de histeria y se está sacando de madre. Ya están las autoridades sanitarias tratando de controlar esto y hay que confiar en ellos.

Tú tienes que seguir con tu vida. He visto cosas un poco surrealistas. El Valencia, por ejemplo, deja de dar entrevistas a los periodistas para evitar contagios. Por favor… Hace años viajábamos a la India: había dengue, había malaria, mosquitos… Te echas protector de mosquitos y ya está. La vida tiene que continuar, no se puede parar el mundo.

Tras el buen 2019, ¿a qué debe aspirar Carlos Sainz?

Debe seguir dando el máximo y seguir progresando. Y seguir mandando mensajes, que es lo que le dice su padre. Se cansó el año pasado de mandar mensajes, hasta el último con ese adelantamiento a Hülkenberg en Abu Dhabi. Debe seguir en esa línea. Ha conseguido muchas cosas. Ya no es el hijo de Carlos Sainz, sino que es Carlos Sainz, que corre en Fórmula 1 y que es un piloto que está en las listas de todos los equipos como posible fichaje, porque interesa a todo el mundo.

Termina contrato este año, supongo que McLaren tendrá interés en renovarle, pero hay muchos equipos que, dependiendo de lo que ocurra, puede ser primera o segunda opción. Y ahí lo dejo. Sólo tiene que hacer una temporada en la línea de la pasada y seguir llevando en sus hombros la reconstrucción de McLaren, en lo que le compete como piloto. Siendo tan joven, con la experiencia que tiene ha demostrado tantas cosas… El año pasado fue muy importante para su prestigio y su carrera, que sólo este año puede ser mejor. Este año es el más importante de Carlos.

¿Volverá Fernando Alonso a la parrilla de F1?

Quiero que vuelva Fernando. Esto es como quién va a ganar el Mundial: bola de cristal. El mercado va a estar agitado, pero hay muchos pilotos y Fernando va cumpliendo años. Se le agota por un lado el tiempo. Si volviera para 2021, que es un poco lo que ha dicho, lo haría con 39 años. Si no lo hace, son cada vez más años fuera de la F1 y es cada vez más complicado. Quiero que vuelva, pero no de cualquier forma. Quiero que vuelva a un equipo grande. Si vuelve a un equipo de mitad de parrilla, para ser 7º u 8º, no me vale.