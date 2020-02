Alejandro Blanco: "El COI no correrá riesgos con el coronavirus"

El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, visitó 20minutos para hacer un repaso de la actualidad olímpica española a pocos meses del inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio.

¿Cómo ve a los deportistas españoles a cinco meses de Tokio 2020?

Están en un momento espectacular, estamos haciendo los estudios comparativos previos a estos Juegos, en el año preolímpico y primeros meses, y están saliendo mejores resultados que nunca, con más éxitos cada fin de semana. Nuestras grandes figuras siguen conquistando los primeros puestos y somos muy optimistas con respecto a la participación española en Tokio.

De España sigue destacando la fortaleza en deportes de equipo.

En los últimos dos Juegos, después del país organizador, que clasifica a todos los equipos por norma, somos siempre los que más conjuntos clasificamos con Estados Unidos y Australia. Ahora tenemos a casi todos los equipos clasificados. Hemos tenido la mala suerte del rugby que hicieron una hazaña increíble para clasificarse tanto ellos como ellas para Río 2016, pero hemos clasificado al equipo masculino de fútbol que no estuvo en Río, al equipo de balonmano y estoy seguro que el de chicas lo lograrán. Por tanto, con waterpolo, hockey y baloncesto, deportes que tendrán a los dos equipos... llevamos nueve, más los dos de gimnasia, será una representación que será la primera del mundo incluso por delante de Estados Unidos.

El despegue del deporte femenino se percibe tanto en el plano individual como colectivo.

El deporte femenino español pegó el gran salto desde Río 2016 pero la realidad es que siempre hemos tenido grandísimas competidoras, grandísimas deportistas. Ahora es el momento en el que que todas las federaciones le han concedido la importancia que debería tener siempre el deporte femenino. Tiene muchos más medios: competitivamente, técnicamente, psicológicamente...

Lo de Rafa Nadal es caso aparte.

Es el deportista más admirado en el mundo y lo vemos cada vez que hay unos Juegos Olímpicos. Es un gran defensor de los Juegos, es un auténtico lujo estar a su lado, verle siempre competir y, en mi opinión, siempre ganar aunque el resultado final no sea una victoria, porque transmite deporte, transmite valores y transmite vida. Es uno de los grandes lujos de la historia, no del deporte español sino del deporte mundial.

En Río estaba la alerta del Zika y ahora el coronavirus.

Hay más inquietud con el coronavirus que con el tema Zika, pero yo quiero transmitir a todo el mundo un mensaje de tranquilidad porque el Comité Olímpico Internacional no va a permitir que haya ni el más mínimo riesgo, digo ni el 1% del riesgo, porque llevas una expedición muy numerosa de grandes deportistas y acompañantes. Además, a nivel mundial el COI va a concentrar en Tokio a dos millones de personas y sería ponerlos en el centro de una infección al nivel de toda la sociedad del mundo. Y ni el COI ni las organizaciones mundiales de la salud lo van a permitir, con lo cual dentro de la inquietud hay que estar tranquilos y tener la seguridad de que si vamos a los Juegos estará todo en su sitio y controlado.

¿Se ha imaginado que no se puedan celebrar los Juegos?

Hay que pensar en positivo, dentro de la intranquilidad hay que transmitir tranquilidad a la gente. Esto es lo que hay, no lo podemos evitar y tenemos que respetar lo que pase, pero pensando que no va a pasar absolutamente nada. La situación nos transmite intranquilidad pero a la vez existe tranquilidad pensando que todo estará controlado para que podamos hacer unos grandes Juegos.

Las condiciones climatológicas de Tokio serán una dificultad añadida.

Sí, pero igual para todos los deportistas. Eso sí, España ha hecho un gran trabajo en las federaciones y muchas tienen convenios con ciudades de Japón para ir varias semanas antes y realizar un periodo de aclimatación perfecto. Como las condiciones son iguales para todos la diferencia está en prepararse bien y los españoles lo han hecho fenomenal.

Japón guarda en secreto muchas de las novedades de los próximos Juegos...

Todo el mundo está expectante porque serán unos Juegos, como siempre en Japón, muy bien organizados. Serán sin duda los Juegos de la tecnología y se pondrán en el escenario secretos que tienen ya presentados aunque sin explicar qué es exactamente por lo que todos estamos muy expectantes y estoy seguro de que serán unos grandísimos Juegos.

En ella habrá un deportista español portando la bandera nacional... y la gente tiene ganas de saber quién será.

Tenemos una norma por la que priman las medallas y, en caso de empate, mandan las participaciones. La decisión la aprueba la Junta de Federaciones Olímpicas en abril. Están Saúl (dos oros, una plata y un bronce), Mireia (un oro, dos platas y un bronce) y está Lydia Valentín (un oro, una plata y un bronce), pero si se aplica la norma es Saúl el que tiene que ser el abanderado. Si mañana hubiera un cambio ya se vería, pero, en cualquier caso, sea Saúl, Mireia, Lydia o quien sea, España tendrá un abanderado espectacular.

Sergio Ramos sueña con hacer doblete Eurocopa - Juegos.

Es una gran alegría que futbolistas que son los mejores del mundo como Sergio quieran ir a los Juegos. El problema, y bendito problema, lo va a tener el seleccionador a la hora de elegir. Pero ojalá puedan ir deportistas tan consagrados para representar a España.

Los últimos JJOO siempre marcan la referencia... y los de Barcelona, el techo. ¿Cree que en Tokio se mejorarán los resultados de alguno de esos Juegos?

Estoy convencido de que se puede. Siempre hablamos de 151 medallas pero nunca pensamos en los 374 diplomas. Y entre ellos hay muchos cuartos y quintos puestos, por lo que el día que se junten los astros, el día que salga la tormenta perfecta en la competición, se pasará de las 22 medallas de Barcelona. Ya estamos ahí, al lado de esos registros, y si hay una competición donde todo sale como tiene que salir, España puede romper su techo.

Valverde o Nadal son los mejores del mundo

Tokio 2020 tendrá un componente especial añadido por las despedidas de deportistas como Chuso García Bragado o Lydia Valentín.

Evidentemente. Pero en el caso de Chuso ya no sé... Después de Río le pregunté qué iba a hacer y me dijo que iba a ir al Campeonato de España y si le salía bien iría al de Europa y si le salía bien al Mundial... y yo le dije: "Nos vemos en Tokio". Se río, pero nos veremos en Tokio. Son tan grandes nuestros deportistas que hay que ver lo que hacen en los Juegos y después todos harán una reflexión sobre lo que quieren hacer. Yo lo que quiero es disfrutarles cada fin de semana y disfrutar con ellos en Tokio... y ya después respetar su decisión. Porque no es que sean los mejores de España, son los mejores del mundo: Alejandro Valverde o Rafa Nadal son los mejores del mundo, Chuso es un deportista que no tiene medalla olímpica pero sí diploma olímpico y con 50 años fue octavo en el Mundial y estará en los Juegos. Hablamos de lo mejor de lo mejor, por lo que hay que disfrutarles y tenerles siempre cerca.

¿Habrá unos Juegos en España a medio plazo?

Creo que si: por nivel deportivo, por nivel organizativo y por lo que España quiere y siente el deporte no debemos olvidar nunca el sueño de celebrar unos Juegos Olímpicos.

Están la opción de Barcelona-Pirineos para invierno y la de Madrid para verano. ¿Son complementarias o habría que elegir una?

Son totalmente complementarios. Ahora ha cambiado el sistema. Antes preparabas una candidatura, había una comisión que te valoraba, luego ibas a una asamblea para que la aprobara... ahora no, ahora vas de la mano del COI desde el principio del proyecto, es mucho más razonable, asequible y realista. En el momento que una candidatura está preparada el COI le dice, "vamos". Estamos hablando con el COI para ver cuándo es el momento más oportuno para presentar nuestras opciones.

- Se está trabajando en la nueva ley del deporte. ¿En qué punto está?

En borrador, se había debatido, faltaba terminar debate. Yo creo que hay que sacar una Ley, pero antes de sacarla se ha de hablar del modelo del deporte español y qué queremos de él para los próximos 30 años, cómo estudiamos el deporte base, el deporte escolar, el talento, la alta competición, el deporte universitario... Cómo estudiamos la relación de las federaciones con las Comunidades Autónomas... Es tanto lo que queremos hacer, unir el deporte con educación, salud, ciencia, investigación... Tenemos que definir el modelo de deporte. En España practican deporte 26 millones de personas. Debemos definir esto y, a partir de ahí, hacer una Ley.

No se puede imponer una sanción general, pero para quien haya hecho trampas es merecida

- ¿Qué opina de la sanción de la AMA a Rusia por dopaje de estado?

Una vez que se ha demostrado que han hecho trampas y trampas de una forma vergonzosa hay que sancionar a los responsables. Todos aquellos deportistas a los que han pillado dopados, pero no podemos hacer una sanción generalista, hay muchos deportistas que han pasado controles a través de las federaciones internacionales y en los distintos laboratorios del mundo. Esa gente tiene que competir, pero, como concepto global, si han hecho trampas, la sanción es merecida.

¿Se está trabajando en la dirección adecuada para que no se repitan casos como los de Lydia, que recibió la medalla años después sin poder subir al podio?

Es una barbaridad que te den una medalla ocho años después, pero también es cierto que es un reconocimiento que ganaste la medalla en aquel momento. Yo siempre digo que Lydia es una deportista extraordinaria, cuando la clasificamos con medalla de oro, plata y bronce... yo más bien digo ue ella es oro, oro y oro. Lo ha demostrado en Europeos, Mundiales y Juegos Olímpicos.

Hay sensaciones encontradas en el karate: entra en Tokio 2020 y sale para París 2024... lo que ha levantado muchas ampollas.

Yo creo que el karate en este momento está dolido por lo que pasa. Es una sensación complicada, está inmensamente feliz por ir a Tokio y dolido por no estar en París. Pero yo les he dicho siempre que, primero, soy un gran defensor del karate, y segundo, uno de los grandes deportes en Tokio será el karate. Y, aunque no esté en París, el karate tiene que seguir luchando porque en cada edición se incorporan deportes nuevos. El karate debe ir a Los Ángeles o sucesivos Juegos Olímpicos, por tradición, por la seriedad del deporte, por el número de practicantes y el número de países.

Además, entran otros deportes como el break-dance, menos ligados al olimpismo hasta ahora.

Lo que ha hecho el movimiento olímpico muy bien es ver la evolución del deporte y deportes que hace diez años no tenían muchos practicantes, ahora los tienen y tienen estructuras y lo que se ha hecho es abrir la puerta para que esos deportes se vayan incorporando en distintos Juegos. Puede llamar la atención la escalada, el breakdance, el surf... pero, al final, la Asamblea del COI lo ha aprobado y hay que respetarlo y pedir a nuestros deportes tradicionales que sigan luchando para que sigan dentro del programa olímpico.

Los eSports están traspasando todos los límites... y el COE ha impulsado acciones con la federación española. ¿Qué le parecen?

Los eSports tienen una gran ventaja y es que conectan a través de ellos a millones y millones de jóvenes en todo el mundo. hay un gran debate que no se ha resuelto sobre si estamos hablando de deporte o de industria y negocio y, hasta que eso no se resuelva, hay un camino de largo recorrido.

Se cumple el aniversario de la medalla de Blanca Fernández Ochoa en Albertville. ¿Qué recuerdos le trae esa medalla?

Una de las grandes heroínas del deporte femenino sin duda ha sido Blanca. Hablar de ella provoca demasiados sentimientos que predominan ahora sobre el resultado deportivo, pero ella las páginas de la historia dle deporte español firma páginas con oro por lo que hizo en su momento era impensable. Era una gran competidora, una guerrera de verdad, en todo. Una mujer con muchísimos valores y que le ha dado muchísimo al deporte español. En nuestra casa siempre tendrá un puesto preferente. Y su hermano, porque es una familia que hay que entender bien lo que hicieron en su momento, sacar dos medallas en deportes de nieve era impensable.