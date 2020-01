Jesús Calleja: "Fernando Alonso es un puto crack"

Jesús Calleja es uno de tantos que está alucinando con la buena adaptación de Fernando Alonso al rally Dakar. El podio logrado por el asturiano es, de momento, la culminación de una preparación en la que el leonés y el asturiano compartieron test y consejos, pero que ha superado las expectativas.

"Me lo decía el otro día que estuvimos en la caravana un rato, que no se imaginaba lo extremo que es esto, pero le está estimulando, hoy ha sido segundo, pero es la hostia, no sé si lo ha hecho alguien y menos con este nivel de coches", resumía de manera muy explícita en 'Marca'.

"Es flipante, es un puto crack, corre un segundo Dakar y tiene todas las opciones de ganarlo, es un monstruo. Debe tener un 0,5% de preparación respecto a su competencia, pero tiene magia. Es el mejor piloto del mundo y va a ganar una etapa antes de acabar el Dakar", prevé el leonés.

"(Alonso) es el mejor piloto del mundo y va a ganar una etapa antes de acabar el Dakar"

Su actuación está siendo más discreta, pero de momento mejora las anteriores participaciones en el Dakar. El presentador y aventurero ya ha disputado más etapas que nunca, ya que previamente había abandonado como muy tarde en la octava etapa, y eso que está sufriendo una gripe que no se le acaba de ir.

"Llevo 9 días con gripe, en la etapa de descanso encerrado en un hotel con fiebre y diarrea, tiritando mientras pilotaba, y al fin hoy como algo, pero hoy (por la etapa 8) en carrera no tenía embrague, así que sufriendo. Tengo ansiedad, iba todo bien hasta ahora, pero estoy en la carrera y mañana llegaré de noche antes de la maratón... Cuando tienes una movida el Dakar te atrapa, a ver si logro 'desatraparme' porque lo normal era haberlo mandado todo al carajo", confiesa.

Calleja ocupa la 34ª posición de la general de coches del raid, a algo más de 10 horas del líder, Carlos Sainz.