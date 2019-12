Jesús Calleja alucinó con Alonso en el test para el Dakar: "Viendo cómo iba, le dije que no me metía con él ni loco"

Jesús Calleja ha presentado en Madrid su proyecto para el Dakar 2020, cuarta edición que va a disputar el leonés, pero el protagonista de la casi una hora de charla que ha mantenido con los medios convocados ha versado sobre un nombre propio: Fernando Alonso.

El leonés ha participado estos días con el asturiano en cuatro días de test que han disputado en la frontera de Abu Dhabi (de donde acaba de llegar cuando empezó la presentación) con Arabia, a escasos 10 kilómetros, para acostumbrarse al desierto que copará el 70% del raid que arranca el próximo 5 de enero. La evolución del expiloto de Fórmula 1 en apenas unos días ha sido tal que Calleja, con tres dakares a sus espaldas, se ha quedado alucinado.

"Nos levantábamos a las 5 y a las 5 o 6 ya estábamos en las dunas, hasta que se ponía el sol. Fernando aún se quedaba un poco más, porque como es más ambicioso, arriesgaba más. Nos metíamos en sectores muy complicados y cuando quedaban dos horas de sol, él aún se metía a hacer un sector más y yo decía que no me iba a meter ahí", admite Calleja.

Y es que la valentía (casi temeridad) de Alonso en las dunas le dejó sin palabras. "Le veo como un 'killer' absoluto. Tiene unas cualidades increíbles. Llevo años en esto, y lo que él ha hecho en cuatro días de dunas, es imposible. No conozco a ningún piloto que de la nada hiciera lo que ha hecho. Hablaba con Marc (Coma) y con los del equipo y le veían como los cinco mejores en las dunas. Mete miedo", admite un Calleja que acaba relatando una anécdota.

"Quiso que hiciéramos un tramo juntos y me negué. Viendo cómo iba, le dije que no me metía con él ni loco. Salía todo el mundo con el cuello retorcido, porque no tiene miedo. Él se lanzaba a las dunas cortadas sin miedo… Brutal. Lo que le he visto hacer ahí es una salvajada absoluta. Creo que tiene que relajar un poco. Decía: ‘gas’ y ‘aquí no se frena’… ¡Y lo hacía!", relata, sonriente.

Para Calleja, lo más impresionante es que Alonso llegó a estos test con ganas de aprender (no deja de preguntar y pedir consejo a Marc Coma, que para algo es cinco veces ganador del Dakar y este año se estrena como copiloto) y ha acabado incluso dándole consejos a él.

"Vas con ganas de decirle algo y piensas: ‘¿pero qué le voy a enseñar yo a Fernando Alonso?’ El único consejo que le di es que correr en las dunas a veces no es buena idea. Pero luego le vi correr por las dunas, pensé que para qué se lo dije… Es difícil, porque según le vi la evolución, empezó a dármelos a mí. Cómo afrontaba las cortadas, cómo se tiraba… ¡Le acabé pidiendo consejo yo! Lo que hacía era verdaderamente salvaje. Él ya puede dar consejos. En algún momento se atrevió a ir sin Marc con unas dunas salvajes, invertidas y con el ‘track’ al revés con el sol de cara. Sin el copiloto, sólo por ver cómo se defendía. Eso es de tener una soltura increíble", relata Calleja, que promete más vídeos como los que ha compartido estos días en sus redes sociales.