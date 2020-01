Florentino Pérez: "Le he dicho a Ramos que nos ha hecho sufrir con ese penalti"

El Real Madrid conquistó el primer título nacional de la temporada al imponerse al Atlético de Madrid en la final de la Supercopa disputada en Yeda. Un éxito que el presidente merengue Florentino Pérez festejó con los jugadores y en los micrófonos de Movistar+.

"Esto es empezar bien el año", destacó el dirigente en primer lugar, antes de apuntar que "estamos muy contentos. Nos han dado la oportunidad de participar, se han dado así las circunstancias y somos dignos vencedores de esta Supercopa".

Pérez es consciente de la gran racha de finales de Zinedine Zidane, que ganó su novena final consecutiva como entrenador del conjunto blanco: "Ha hecho pleno y estamos muy contentos, esperamos que nos de muchas más finales y muchos títulos más".

A pesar de que "después de tantos años se sufre menos", Florentino Pérez no escondió que "ver que no llega el gol" le hizo sentir cierta tensión, igual que el lanzamiento de penalti de Sergio Ramos que decidió el título: "Le he dicho que nos ha hecho sufrir con ese penalti".

Sobre Courtois, el héroe de la noche, admitió que "le trajimos porque creíamos que era el mejor del mundo y hoy lo hemos demostrado" y destacó que "ha sido uno de los artífices de la victoria como Fede Valverde que le han dado el galardón del jugador más valioso del torneo".

No habrá celebración

El presidente madridista fue preguntado sobre una posible celebración al regreso de la expedición blanca a Madrid, algo que Florentino descartón de forma rotunda.

"¿Te refieresa si vamos a ir al Ayuntamiento o la Comunidad? No, las grandes celebraciones son para las Champions, las Ligas y las Copas del Rey", apuntó Florentino.