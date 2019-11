El rally de Australia se suspende por los incendios que asolan el este del país

Los graves incendios que están asolando el este de Australia, y que han provocado la declaración del estado de emergencia en la zona, han obligado a la suspensión del rally de Australia, última prueba del Mundial de 2019.

La organización, en colaboración con las autoridades, han admitido que la cancelación era la única opción viable a tomar, toda vez que hay más de 1.000 personas involucradas en un evento de esta magnitud, cuya seguridad y bienestar no se podía garantizar en un contexto que califican como "catastrófico".

"Considerando los mejores intereses y seguridad de todo el mundo en el rally y por supuesto de toda la comunidad, no es apropiado celebrarlo", ha dicho Andrew Papadopoulos, director del rally de Australia.

La prueba iba a disputarse en la región de Nueva Gales del Sur, e incluso se había planteado un recorrido de sólo 90 kilómetros para poder disputar la prueba. Sin embargo, la gravedad de los incendios ha obligado a su suspensión total.

Los pilotos han entendido absolutamente la decisión. Ott Tänak, el recién proclamado campeón del mundo de rallies, se ha mostrado especialmente dolido. Su padre es bombero y por eso entiende "lo peligroso y difícil que es su trabajo". "Me gustaría enviar mi más profundo respeto a todos los voluntarios que nos están protegiendo y nos mantienen a salvo", ha escrito en un hilo de twitter en el que además anuncia que va a hacer una donación al servicio de bomberos de Nueva Gales del Sur.

My thoughts are with all those affected, their loved ones, and the people of New South Wales impacted by these terrible bushfires.#NSW#bushfires#Firefighters#Volunteers

(1/3) pic.twitter.com/BbBnGVnkGS — Ott Tänak (@OttTanak) November 13, 2019

As my father is a firefighter, I know how dangerous and difficult their job is. I would like to send my deepest respect to the firefighters and volunteers who are protecting and keeping us safe!#NSW#bushfires#Firefighters#Volunteers

(2/3) — Ott Tänak (@OttTanak) November 13, 2019