Las películas de terror de HBO Max más populares para ver en Halloween

Ya se nota en España que llega la época más terrorífica de de todas: Halloween. La noche en que los muertos salen de sus tumbas y los fantasmas rondan a los vivos está al caer y no hay mejor forma de pasarla que con una película escalofriante que te deje atemorizado. Y gracias a las plataformas de streaming esto es más factible que nunca debido al amplio catálogo de cintas de horror que existe en ellas.

En HBO Max hay una notable oferta de largometrajes de terror, entre los que hay algunos de los mayores clásicos tanto del género como del cine en general, además de franquicias recientes que se han convertido en un auténtico éxito en los últimos años. En la plataforma de Warner hay algunas de las mejores películas que se pueden ver durante la próxima noche de Todos los Santos.

'El exorcista' (1973)

Si se piensa en el terror automáticamente se viene a la mente la adaptación de la novela homónima de William Peter Blatty. Estrenada en 1973 y que acaba de cumplir medio siglo, se convirtió en la película más taquillera de la todos los tiempos por aquel entonces, y se erigió ya no como un clásico instantáneo, sino como una de las cintas clave en la historia del cine. Tal fue su éxito que se convirtió en saga, cuya última entrega acaba de llegar a los cines, para el pesar de William Friedkin.

La quinta entrega, que no está funcionando especialmente bien en las salas, recupera a una Chris McNeil (Ellen Burstyn) que cambió el cine de terror para siempre junto a su ficticia y poseída hija Reagan (Linda Blair) en el caso de exorcismo más famoso de la historia. Max von Sydow, Jason Miller y la canción Tubular Bells de Mike Oldfield ayudaron a consagrar a El exorcista (1973) como la gran película del género.

Saga 'Expediente Warren'

La franquicia que revitalizó el cine de terror a mediados de la década pasada se puede ver en su totalidad en HBO. El conocido como 'Warrenverso' ya suma ocho películas, la última estrenada hace escasas semanas, y se ha convertido en una de las sagas más recaudadoras de la historia con casi 2.000 millones de dólares cosechados en las salas.

Las nueve cintas del universo, Expediente Warren (2013), Annabelle (2014), Expediente Warren: el caso Enfield (2016), Annabelle: Creation (2017), La monja (2018), Annabelle vuelve a casa (2019), Expediente Warren: Obligado por el demonio (2021) y la reciente La Monja II (2023) son ideales para hacer un verdadero maratón de terror en Halloween.

'Maligno' (2021)

Las dos primeras aventuras paranormales de Ed y Lorraine estuvieron dirigidas por un James Wan al que no le gustan los tráilers actuales y que en 2021, en lugar de encargarse de la tercera entrega, realizó su propio proyecto alejado de la saga. Maligno (2021) narra la historia de una mujer que, tras golpearse contra la pared por culpa de su violento marido, comienza a ver asesinatos por todo Seattle y que están relacionados con un pasado que no recuerda, algo que a la policía no le convence.

La cinta del director de Aquaman (cuya secuela sigue rodeada de polémica) se vio perjudicada por el COVID-19 y su estreno en salas fue mucho menos exitoso del esperado, pero no por ello deja de ser una de las mejores opciones para la noche más terrorífica de todas. Protagoniza Annabelle Wallis (Peaky Blinders) junto a Mckenna Grace (Capitana Marvel, 2019) y Jake Abel (Percy Jackson y el ladrón del rayo, 2010).

'El resplandor' (1980)

Si se habla de los mejores directores de la historia del cine, sin lugar a dudas tiene que aparecer el nombre de Stanley Kubrick. El realizador neoyorquino, que incluso es capaz de dejar con la boca abierta a James Cameron y Steven Spielberg, adaptó en 1980 la obra de otro maestro, esta vez de la literatura: Stephen King. El resplandor no está solo considerada una de las mejores cintas de terror de la historia, sino que es una de las películas más importantes de todos los tiempos.

El Hotel Overlook o el "aquí está Johnny" son algunos de los símbolos más reconocidos del séptimo arte, al igual que la locura de Jack Torrance (un Jack Nicholson desatado) y la desesperación de su mujer Wendy (la defenestrada Shelley Duvall). Danny Lloyd, que hacía del hijo de ambos, solo volvió al cine para realizar un cameo en la secuela de la cinta, Dr. Sueño (2019), dirigida por un Mike Flanagan que acaba de estrenar serie.

'Poltergeist' (1982)

Dos años después de que Kubrick hiciese otra de sus obras maestras llegó a los cines una cinta que también terminaría siendo una de las más importantes del género. Poltergeist (1982) marcó un antes y un después en el cine de los 80 y se convirtió en una auténtica película de culto, dejando una frase para la historia: "Ya están aquí".

Convertida posteriormente en una saga que fue a peor, su protagonista Heather O'Rourke murió trágicamente cuando tan solo tenía 12 años. Junto al tétrico personaje que se encarama a la televisión también aparecen Craig T. Nelson (El joven Sheldon), un radicalmente cambiado Oliver Robins y JoBeth Williams (Kramer vs. Kramer, 1979).

'El día de la bestia' (1995)

Si lo que se prefiere es pasar miedo y un rato divertido a partes iguales, no hay mejor opción que El día de la bestia (1995). Dirigida por un Álex de la Iglesia que estrena en breves la segunda temporada de 30 Monedas en la plataforma, esta comedia de terror es una de las cintas más importantes en la filmografía del director bilbaíno y una de las claves del cine de terror español.

Protagonizada por Álex Angulo (El gran Vázquez, 2010), Santiago Segura (que acaba de anunciar el fin del rodaje de Padre no hay más que uno 4) y Armando de Razza (¡Ay Carmela!, 1990), podría ser una cinta apocalíptica al uso si no fuera por que su realizador imprime su sello tan característico, lo que le hizo ganar a la cinta seis premios Goya.

'Beetlejuice' (1988)

La película que lanzó al estrellato a Winona Ryder no fue otra que está cinta de Tim Burton en la que un matrimonio de fantasmas contrata a un especialista en sustos para ahuyentar a los vivos que han comprado su casa. Junto a Michel Keaton, Alec Baldwin y Geena Davis, el director californiano demostró una vez más porque es uno de los máximos referentes del género fantástico y del terror, aunque en esta ocasión lo hizo con un toque de comedia.

Beetlejuice (1988) tendrá una secuela casi tres décadas después, y es que está previsto que el año que viene se estrene la segunda parte de esta cinta, aunque todavía queda por terminar un día y medio de rodaje. A las caras ya conocidas se les unirá una nueva estrella del género de la comedia de terror: Jenna Ortega.

