El final de 'La monja II' y su escena postcréditos dan a los fans de 'Expediente Warren' lo que llevaban mucho tiempo esperando

-- Este artículo contiene SPOILERS de 'LA MONJA II' --

Mientras que Warner Bros. lo ha pasado realmente mal intentando dar una cohesión de universo compartido a su división superheroica con los personajes de DC Comics, en el ámbito del terror ha obtenido resultados mucho más exitosos a la hora de armar el universo Expediente Warren a partir de la película de 2013 dirigida por James Wan y sus posteriores secuelas.

Tanto es así, que además de las películas de la saga principal, protagonizadas por Patrick Stewart y Vera Farmiga como el matrimonio de investigadores paranormales y cazademonios ocasionales Ed y Lorraine Warren, durante los últimos años se han lanzado varios spin-offs con muy buen rendimiento en los que se explotan las historias de fondo de algunos de los seres demoniacos a los que se enfrenta la pareja.

La monja II, secuela de una de esas líneas paralelas que se ramifican a partir de la cronología de la saga, es la entrega que más ha hecho por amarrar el Warrenverso hasta el momento, con un par de detalles de mitología compartida que han entusiasmado a los fans de esta franquicia de terror. Entre ellos, el propio director Michael Chaves, que ha orquestado esta interrelación entre el apéndice monjil y la línea temporal de los Warren.

'La monja II': final explicado

En la película de Chaves, la hermana Irene (Taissa Farmiga) tiene su enfrentamiento definitivo contra Valak, el peligroso demonio que toma la forma de esa monja tanto miedo mete. A lo largo de la película, el ser demoniaco ha tomado posesión de Maurice (Jonas Bloquet), pero ahora ha potenciado sus poderes gracias al uso de una reliquia mágica, los Ojos de Santa Lucía.

Gracias a estos poderes y unos socorridos flashbacks de su infancia, Irene descubre un dato muy importante sobre sí misma en el momento que más lo necesita (cuando el demonio la está quemando viva): es una descendiente de Santa Lucía, lo que explica sus visiones sobrenaturales y poderes de premonición. En ese momento, experimenta imágenes de su madre, también heredera de la santa, y de otra mujer reconocible por su capacidad de percepción extrasensorial: Lorraine Warren, interpretada por Vera Farmiga.

Esta breve aparición de Lorraine (a quien, para más guasa, interpreta la hermana mayor de Taissa Farmiga) desde sus propias películas de Expediente Warren no es el único lazo con la saga madre que explicita La monja II.

Un poco antes en la película, los Ojos de Santa Lucía también permitieron tener una visión sobrenatural a la pequeña Sophie, una de las niñas que residen en el internado donde se desarrolla la historia. Al abrir una puerta, se encuentra con un plano directamente sacado de Expediente Warren: El caso Enfield (2016). Un contraplano con el futuro ya representado.

'Expediente Warren: El caso Enfield' (2016) Cinemanía

'La monja II': escena postcréditos

Por si no fuera suficiente esa ventana directa a El caso Enfield a modo de contraplano espacio-temporal, La monja II guarda otra sorpresa a los fans en una escena que aparece a la mitad de los créditos finales. En ella, encontramos de nuevo a Lorraine, esta vez acompañada por Ed (Patrick Wilson), en metraje que parece sacado de Expediente Warren: Obligado por el demonio (2021), también dirigida por el propio Chaves.

El matrimonio recibe una llamada de teléfono en la que el padre Gordon, uno de sus colegas de la Iglesia, les encomienda su próxima misión sobrenatural anticipando la que será la cuarta entrega de Expediente Warren muy al estilo de cómo recibían instrucciones Batman y Robin en el serial de los años 60 protagonizado por Adam West.

De esta forma se anticipa la que será la cuarta entrega de la saga principal, Expediente Warren 4, que en versión original lleva por título The Conjuring: Last Rites. Contará de nuevo con guion de David Leslie Johnson, escritor habitual de la saga que también ha trabajado con James Wan en las películas de Aquaman, pero no se ha anunciado director todavía. Quien asuma la tarea, tiene ante sí lo que se vende como el último capítulo de la saga y su cierre definitivo... de momento.

