La película final de la saga de zombis de George A. Romero encuentra director

La huelga de guionistas y actores tiene paralizado Hollywood, pero hay ciertas producciones que, por su talante independiente y ajeno a los grandes estudios, pueden quedar exentas del parón. Es el feliz caso de Twilight of the Dead, que produce Roundtable Entertainment y tiene intención de rodar a finales de año. Twilight of the Dead es la “séptima y última entrega” de la mítica saga de los Muertos Vivientes, asociada por siempre al genio apocalíptico de George A. Romero y al impacto del film inaugural, La noche de los muertos vivientes.

La noche de los muertos vivientes, estrenada en 1968, fue seguida por Zombi, El día de los muertos y La tierra de los muertos. También, en instancias más tardías, por las bastante menos apreciadas El diario de los muertos y La resistencia de los muertos. Luego Romero fallecería, pero no sin antes haber escrito el borrador de lo que sería la entrega final: este guion, coescrito con Paolo Zelati, ha sido revisado por Robert Lucas y Joe Knetter, y será llevado al cine por Roundtable con la complicidad de la viuda de Romero, Suzanne. Hace tiempo que sabemos de este proyecto, pero aún no había habido ningún fichaje señalado.

Esto acaba de cambiar. Según Hollywood Reporter, Twilight of the Dead (“El crepúsculo de los muertos”) ha hallado director, y este no es otro que Brad Anderson. Anderson lleva trabajando desde los 90 y es un cineasta con cierto culto a sus espaldas, sobre todo una vez proyectó en el Festival de Sitges, allá por 2001, Session 9. Anderson ganó el premio a Mejor director por ella, y más tarde rodó con financiación española (y una traumática transformación física de Christian Bale) El maquinista.

Anderson no ha dejado de trabajar desde entonces, sucediéndose películas como Transsiberian o El rehén. También tiene un copioso currículum televisivo, habiendo participado en la antología Masters of Horror así como dirigiendo episodios de Fringe, Treme, Boardwalk Empire, The Killing, El hombre en el castillo o la reciente El Pacificador. Parece, en fin, un candidato de confianza para Twilight of the Dead.

“La noche de los muertos vivientes fue quizá la primera película de terror que vi en mi vida, y su valor de conmoción, su aguda relevancia social e incluso los medios con los que se hizo me inspiraron”, ha declarado Anderson. “Esta también es una película de zombis donde vuelan miembros y ruedan cabezas, pero que también trata la transformación social y plantea la pregunta ¿qué es ser humano? También es terror con ‘corazón’ y, me atrevería a decir, esperanza”. Twilight of the Dead aún no ha añadido miembros a su reparto ni tiene fecha de estreno.

