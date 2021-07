En marcha una adaptación animada de ‘La noche de los muertos vivientes’

Hace unas semanas supimos que Suzanne Romero, viuda de George A. Romero, había emprendido una iniciativa para llevar al cine su guion de Twilight of the Dead. Su marido, icónico cineasta de terror, había dejado inconclusa su extensa saga de los zombies, y Twilight of the Dead venía a “corregir” el rumbo que había tomado a partir de sus dos últimas, y no muy celebradas, expansiones: El diario de los muertos y La resistencia de los muertos. Romero falleció en 2017, y cuatro años después parece que la industria se está volcando en un tardío homenaje; no solo gracias a los progresos de su mujer, sino también a partir de un proyecto del que se hace eco The Hollywood Reporter.

Según recoge este medio, Warner Bros. tiene planeado producir una película de animación basada en La noche de los muertos vivientes, film de Romero que no solo inauguró su célebre franquicia en 1968 sino que también, bueno, espoleó en sí mismo el subgénero zombie. A más de 50 años del estreno de este hito, el estudio quiere poner en pie un film animado (Night of the Animated Dead) que ya cuenta con intérpretes como Josh Duhamel, Katee Sackhoff o Will Sasso dándole voz a los personajes. Su director es Jason Axinn, que en 2019 debutó con un aplaudido film animado de terror, Hasta tu última muerte.

De llegar a buen puerto, no es nada descabellado que la misma Warner quiera proseguir la saga a través de las aclamadas continuaciones de La noche de los muertos vivientes: Zombie (estrenada en 1978 y siendo décadas después objeto de un eficaz remake a manos de Zack Snyder, Amanecer de los muertos), El día de los muertos (1985) y La tierra de los muertos vivientes (2005). El remake animado de La noche de los muertos vivientes será lanzado directamente al mercado doméstico por Warner Bros. Home Entertainment, comercializado en DVD y BluRay a partir de este otoño.

