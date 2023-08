La película final de la saga de zombis de George A. Romero confirma fecha de rodaje

En sus últimos días de vida, George A. Romero se vio involucrado en la escritura de dos guiones. Uno era Road of the Dead y otro Twilight of the Dead, “El crepúsculo de los muertos”. Con respecto a Twilight of the Dead el veterano realizador quería que fuera su despedida del género, poniendo punto y final a aquella longeva saga que inauguró en 1968 y cambió para siempre el cine de terror. A La noche de los muertos vivientes le habían seguido Zombi, El día de los muertos y La tierra de los muertos vivientes ya entrado el siglo XXI.

También Romero había firmado en años sucesivos El diario de los muertos y La resistencia de los muertos, aunque al parecer no había quedado muy contento con este resultado y prefería ver Twilight of the Dead como una continuación de La tierra de los muertos vivientes. En cualquier caso el director falleció en 2017 a los 77 años, víctima de un cáncer de pulmón, con lo que su plan quedó inconcluso. No obstante, y según se supo hace un par de años, su esposa Suzanne Romero había empezado a mover hilos para que Twilight of the Dead se materializara. Aunque, luego del anuncio, no trascendieron más detalles.

Ahora, según Deadline, el proyecto de Twilight of the Dead ha hallado nueva vida gracias al impulso de la empresa Roundtable Entertainment. Luego de una copiosa inyección de capital por parte de Klingenstein Fields, Roundtable se ha comprometido a hacer realidad el sueño de romero, y a producir Twilight of the Dead. De este modo ha fijado fecha de rodaje para finales de 2023 en Puerto Rico, aunque aún queda mucho por hacer. La que sería la “séptima y última entrega” de la saga de los muertos, según Roundtable, aún no tiene director, y pinta difícil conseguir intérpretes con la actual huelga de Hollywood.

Igualmente representantes de Roundtable se muestran muy entusiasmados con el proyecto, describiéndolo como una indagación en “la oscura naturaleza de la humanidad desde la perspectiva de los últimos humanos de la tierra, atrapados entre facciones de muertos vivientes” al tiempo que un “comentario sociopolítico que invita a la reflexión”, tal y como le gustaba a Romero. La película se ambientaría en una isla tropical, siguiendo a los últimos supervivientes de la humanidad en una tierra asolada por varias facciones de zombis.

Al parecer Twilight of the Dead traería de vuelta a Big Daddy, un líder zombi aparecido en entregas previas. Suzanne Romero, como presidenta de la George A. Romero Foundation, dijo en su día que “esta será la película que George quería hacer”. “Aunque alguien recoja la antorcha como director, será sobre todo un film de George A. Romero”. El proyecto parece estar en buenas manos, pues el borrador de Romero ha sido completado por Paolo Zelati (con quien empezó a coescribirlo) y otros dos guionistas, Joe Knetter y Robert L. Lucas.

Todos se han puesto de acuerdo para rendir homenaje al legado de Romero, y darle a tan histórica saga un final a la altura.

