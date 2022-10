'La noche de los muertos vivientes' de Romero tendrá una nueva secuela que viene a por ti

Con algunos cadáveres, ya se sabe: nunca se les puede dar por completamente muertos. La saga zombie por excelencia no iba a poder quedarse quieta mucho tiempo, así que aquí estamos: La noche de los muertos vivientes (1968), el filme primigenio de George A. Romero que redefinió el género de terror y la idea del zombie en el imaginario popular, se prepara para recibir una nueva secuela.

Por supuesto, además de multitud de copias y variantes de todas las raleas, el filme original ya tuvo una secuela oficial escrita y dirigida por el propio Romero: Zombi: El regreso de los muertos vivientes (1978). Así dio el director continuidad a su saga, que acabaría teniendo cuatro entregas más. No obstante, este nuevo proyecto, que resucita un planteamiento ya anunciado en 2018, optará por ignorar las posteriores derivaciones de La noche de los muertos vivientes para enlazar directamente con la original.

En efecto, se trata de la misma estrategia de secuela reinicio –o 'recuela', como lo llamaban en Scream (2022)– que ya han atravesado otras sagas como La noche de Halloween, La matanza de Texas o, de manera tozudamente constante, Terminator. Este nuevo filme cuenta con el beneplácito de los herederos de Romero y será producido por Village Roadshow Pictures, según adelanta Deadline.

LaToya Morgan, guionista de Into the Badlands, The Walking Dead y la serie Duster que prepara junto a J.J. Abrams, es la encargada de escribir el guion de la película, que ya cuenta con una prometedora figura en la silla de dirección: Nikyatu Jusu, directora del filme de terror Nanny, protagonizado por Anna Diop, que ganó el Gran Premio del Jurado del Festival de Sundance este año y el próximo 16 de diciembre se estrenará en Amazon Prime Video.

