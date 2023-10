'El exorcista’: Creyente' no está gustando nada, y las secuelas planeadas podrían correr peligro

Blumhouse y Universal le han dado a El exorcista: Creyente un presupuesto de 30 millones de dólares. Una suma moderada, que contrasta con la inflación de los actuales blockbusters por mucho que haya traído de vuelta a Ellen Burstyn tras el film original de William Friedkin. El cine de terror no suele requerir mucho más y además acostumbra a ser muy rentable: tal cual ha ocurrido desde que Creyente se estrenara el 6 de octubre, adelantando fecha para no coincidir con el apoteósico desembarco de The Eras Tour, documental de Taylor Swift.

Desde entonces, y en menos de una semana, Creyente ha recaudado a nivel mundial 50 millones de dólares. Es obvio que la película dará beneficios y que la entente Blumhouse/Universal tiene motivos para seguir adelante con su plan de hacer dos secuelas, componiendo una trilogía como la que el mismo director de Creyente, David Gordon Green, hizo con La noche de Halloween asociado igualmente con la major y con Jason Blum. Pero el problema es que esa no es toda la historia.

El exorcista: Creyente habrá costado 30 millones, pero la inversión fue mucho más alta que eso. Universal primero tuvo que adquirir los derechos de la franquicia, algo que hizo en 2021 dejándose 400 millones de dólares en el empeño. Con esta salvajada no solo podía producir más películas de El exorcista, sino también incorporar la franquicia a Peacock, su servicio de streaming, y emplear su iconografía para el parque temático que tiene en Orlando: El exorcista va a formar parte así las cosas del próximo evento Halloween Horror Nights.

Por supuesto es una inversión a largo plazo, pero está el problema de que Creyente no ha gustado. Las críticas han sido demoledoras y la reacción del público muy fría, lo que inevitablemente va a afectar a la recaudación postrera. Blum dijo en su día que Creyente era “la película más arriesgada que he hecho nunca”, y la secuela de Green ha caído tan mal como para que los productores se replanteen seguir esa senda. La idea era, de hecho, que Green repitiera para mínimo la próxima secuela.

Esta ya está escrita y tiene título, The Exorcist: Deceiver (¿quizá El exorcista: Farsante?), con estreno previsto para 2025. Sin embargo, ahora que Creyente contempla un cansancio rápido en taquilla (no solo por la mala recepción, sino por la dura competencia de La monja 2 y Saw X, películas de terror mucho mejor valoradas), Hollywood Reporter lanza la posibilidad de que haya un cambio de planes. Puede que el guion sea reescrito, y que Green no repita. O puede que Deceiver sea aplazada, a la espera de dar con otro enfoque. Teniendo en cuenta esos 400 millones, lo que parece seguro sin embargo es que secuelas seguirá habiendo.

