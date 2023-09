"Nos doblegamos ante Taylor Swift": Blumhouse confirma la razón del adelanto de 'El exorcista: Creyente'

Look what you made me do. Mira lo que me has hecho hacer. Es el título de una canción muy popular de Taylor Swift, y también lo que tuiteó el todopoderoso productor Jason Blum al poco de que se anunciara que El exorcista: Creyente cambiaba la fecha de estreno. La huelga doble de Hollywood ha conducido a que el mes de octubre se plantee bastante escaso de grandes lanzamientos que convoquen a la audiencia, y en este sentido la quinta entrega (sexta si asumimos como otra más el montaje del director de Paul Schrader de El exorcista: El comienzo) de una saga tan famosa podía marcar la diferencia.

Pero hasta cierto punto. Blumhouse, productora de terror que lidera Blum, había programado El exorcista: Creyente para el viernes 13 de octubre: una buena fecha que ampliaba el atractivo de la propuesta, dirigida por David Gordon Green tras la última trilogía de Halloween y contando con el regreso de Ellen Burstyn. Sin embargo, a Taylor Swift le dio por programar para el mismo día el estreno de The Eras Tour: una película documental sobre la actual gira que está arrasando a lo largo del mundo. Según se empezó a ver que las entradas para ir a ver el documental a los cines de EE.UU. se agotaban, Blum hubo de recular.

Así que anunció que Creyente adelantaba su fecha a una semana previa, para el viernes 6 de octubre. Entonces no ocultó el motivo por el que lo hacía (para muestra, el citado tuit) pero no llegó a hacer declaraciones oficiales al respecto. Ahora, entrevistado por Entertainment Weekly, el productor ha abordado el tema con buen humor, sin hostilidad por la decisión de Taylor. “Teníamos este increíble viernes 13, el mejor día para estrenar una película de terror. Pero obviamente movimos la fecha y nos doblegamos ante Taylor Swift”, confirma el líder de Blumhouse.

En EE.UU. The Eras Tour va a ser distribuido directamente por la cadena de cines de AMC, sin la implicación de ninguna cadena de Hollywood. El documental se compone de metraje de un concierto que dio Swift en el estadio SoFi de Inglewood, California, del cual las entradas quedaron agotadas fulminantemente (como ha ocurrido en muchos otros rincones del mundo). The Eras Tour ha atraído tanta atención mediática que también se podrá ver en los cines de España, donde El exorcista: Creyente ha cambiado igualmente la fecha.

Así, Universal también ha adelantado la película al próximo 6 de octubre. Otro film afectado en EE.UU. ha sido Golpe a Wall Street de Craig Gillespie, que en España también se estrenará la semana que viene. Blum, por su parte, llega a bromear con la posibilidad de un “ExorSwift”, en referencia a ese Barbenheimer (impulsado por la coincidencia en cines de Barbie y Oppenheimer) que tantas alegrías veraniegas nos dio.

“Era demasiado arriesgado comprobar si Exorswift podía cuajar o no. La gente seguirá teniendo oportunidad de experimentarlo, así que quizá podamos tener nuestra parte del pastel y comérnoslo”, prosigue Blum, para concluir: “¡Lo único que me da miedo es Taylor Swift!”.

