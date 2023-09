James Wan señala una moda muy molesta de los tráilers actuales (y tiene toda la razón)

Seguramente te hayas fijado. Hoy en día, cada vez que sale el tráiler de un blockbuster, al inicio has de ver unos cuantos segundos que resumen a toda velocidad (con un montaje desconcertante y rapidísimo) lo que vas a ver a lo largo del avance. Es, básicamente, el tráiler de un tráiler, y los estudios lo colocan en el tráiler general como una estrategia para retener velozmente la atención. Acaso asumiendo que hay quien pueda encontrar aburrido un tráiler hoy día. Raro, pero mínimamente razonable.

Luego hay otra variable, y es la que ha experimentado Aquaman and the Lost Kingdom. Se trata de una secuela de Aquaman que ha tardado lo indecible en concretarse. La crisis pandémica retrasó la producción, mientras la película se iba viendo marcada tanto por el mediático juicio de Johnny Depp y Amber Heard (una de sus actrices, que habría visto su protagonismo drásticamente mermado), como por reshoots que quitaban y ponían al Batman de Ben Affleck, como en general una DC que lleva una racha de fracasos bastante dolorosa. Black Adam, ¡Shazam! La furia de los dioses, Flash y por último Blue Beetle.

Puesto que tras Aquaman and the Lost Kingdom ya empezaría una nueva etapa, pilotada por James Gunn y Peter Safran, hay quien especula con que Warner ha dado por muerta Aquaman 2 (pese a que la película original recaudara 1.000 millones de dólares) y quiere deshacerse de ella sin remordimientos. De ahí que, paralelamente a que la major tanteara retrasar una vez más el estreno (ahora por la huelga de SAG-AFTRA, que impediría a sus estrellas promocionar el film), se viera como sospechoso que queden apenas tres meses para Navidad (esto es, para el estreno de Aquaman 2) y aún no hubiéramos visto ningún tráiler.

Warner quiso apaciguar estos temores con el lanzamiento de un avance a principios de semana. Sin embargo, no era un tráiler en sí mismo. Ni siquiera un teaser, porque solemos considerar como teaser avances diseñados a tal efecto, concebidos en sí mismo como teasers. Este avance de Aquaman and the Lost Kingdom, sin embargo, se parecía más a ese prólogo para los tráilers de los que hablábamos, pues aparte de juntar caóticamente varios planos espectaculares nos remitía a que un tráiler definitivo que aparecería dentro de cuatro días.

Es decir, hoy jueves. No es una estrategia nueva (quizá Prometheus de Ridley Scott la inauguró hace más de diez años), pero ha permitido que cunda el cachondeo. Y lo divertido del asunto es que el propio James Wan, director de Aquaman 2, se ha sumado a él. El cineasta se hizo eco del susodicho avance (que apenas dura 30 segundos y deja ver a Jason Momoa subido en un gran caballito de mar) en su perfil de Instagram, y un seguidor le dijo: “Lol, ¿esto es un puto tráiler de un tráiler?”. A lo que Wan contestó riéndose y diciendo “Lo sé, es divertidísimo”.

Ni Wan puede tomarse en serio la ansiedad por retener la atención del público que tienen los tráilers hoy día. También puede ser que, tras el infierno que ha sido terminar Aquaman 2, esté de vuelta de todo y quiera reírse él mismo de la situación. Tiene todo nuestro apoyo.

