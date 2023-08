¿Tiene futuro 'Blue Beetle' en el Universo DC de James Gunn?

El fenómeno Blue Beetle ha dado paso a otro escenario excéntrico de esos a los que es tan proclive el Universo DC. Puesto que sus previsiones de taquilla son muy discretas tras la racha de fracasos que lleva la compañía (Black Adam, ¡Shazam! La furia de los dioses y Flash), Warner Bros. ha optado por dejar la promoción al mínimo, centrándose en Barbie y teniendo la excusa de la huelga combinada de guionistas y actores que sacude Hollywood. No obstante, Blue Beetle no deja de ser la primera película del estudio con un superhéroe latino, lo que ha estimulado cierto entusiasmo de los fans en las redes sociales.

Un entusiasmo concretado en que sean ellos los que hagan promoción ya que no la hace Warner, impulsando el meme “Blue Beetle, 18 de agosto, solo en cines”. Hoy es 18 de agosto, y Blue Beetle sigue abocado a la incertidumbre aun cuando las críticas han resultado ser bastante buenas, y toca preguntarse qué opciones reales tiene su protagonista de seguir viviendo aventuras. A priori pocas: Blue Beetle fue anunciada entre la batería de películas de la antigua continuidad de DC que va a ser reiniciada próximamente por James Gunn y Peter Safran, provocando que no haya El hombre de acero 2 ni Wonder Woman 3.

Y colocando en una tesitura difícil el estreno de Aquaman and the Lost Kingdom, programado para estas Navidades a no ser que Warner decida retrasarlo (lo que es probable). No obstante, a finales de julio supimos que Gunn había tomado una importante decisión con Blue Beetle: esta película formaría parte, contra todo pronóstico, de la nueva continuidad que él trabaja con Safran (y no de esa línea temporal tan caótica que inaugurara Zack Snyder). Así lo confirmó el director de la película, Ángel Manuel Soto: “No estamos atados a las películas del pasado”.

“Sí, los personajes viven en un mundo donde existen los superhéroes, pero eso no significa que un acontecimiento determinado, o una alianza determinada, o algo del pasado dicte hacia donde se dirige nuestra peli”. Blue Beetle tomaría lugar en una continuidad alternativa (¿la que empezará a nutrir Gunn definitivamente con Superman: Legacy, en el Capítulo 1: Dioses y monstruos?), donde los personajes son conscientes de que existen los superhéroes. Así ocurre que en los diálogos de la película se hacen referencia a Superman y Flash y a sus ciudades de origen (Metrópolis y Central City), y aparece una camiseta de Batman.

Pero claro, estos Superman, Flash y Batman no serían los de Henry Cavill, Ezra Miller y Ben Affleck (en caso de que siga siendo el Batman de esa DC, que igual no lo saben ni ellos). Ese matiz es el que le permitirá a Blue Beetle tener futuro en caso de que la taquilla termine acompañando, y es probable que Gunn haya dado esa información para no cerrar del todo las opciones comerciales del film que encabeza Xolo Maridueña como Jaime Reyes. Lo que, en cualquier caso, alegra mucho a Soto.

En otra entrevista con el Hollywood Reporter, el director dice que “ese fue sin duda uno de los elementos de alivio”: cuando Gunn le aseguró que Blue Beetle formaría parte del nuevo universo. “El hecho de que todo este esfuerzo no fuera a morir durante este cambio de régimen. También hay una creencia en nuestros personajes, que ahora van a formar parte de este nuevo universo DC. (...) Saber que van a seguir avanzando en el DCU me permitió sentir alivio por mí mismo y por ellos”.

Al parecer, quienes tienen más opciones de seguir en la franquicia (haya Blue Beetle 2 o no) son tanto Maridueña como Bruna Marquezine, que en el film encarna a Jenny Kord.

