¿Quién es Blue Beetle? Orígenes y cómics imprescindibles del superhéroe escarabajo de DC

Tras el batacazo de Flash en las taquillas de todo el mundo, DC Films continúa sacando a la luz los proyectos que se han quedado en tierra de nadie, situados entre la desaparición del universo conformado por Zack Snyder y la llegada del reinicio de James Gunn. La nueva propuesta, que llega a España el 18 de agosto, es Blue Beetle.

Una película dirigida por Ángel Manuel Soto que nos presenta la nueva versión de un personaje de DC solo conocido por los seguidores del universo en su versión original en cuatricromía y cuya historia es tan convulsa como los últimos movimientos en falso de la editorial que vio nacer a personajes como Superman, Batman y Wonder Woman.

Esta es una apuesta arriesgada no solo porque Blue Beetle no se encuentre entre los personajes más relevantes y conocidos del Universo DC, sino que en esta primera entrega cinematográfica se presenta al personaje a través de su tercera iteración en las viñetas: el adolescente puertorriqueño Jaime Reyes, que porta la identidad superheroica tras Dan Garrett y Ted Kord, el Blue Beetle más famoso de todos ellos.

Blue Beetle Cinemanía

Blue Beetle no nació en el universo DC como Batman, Superman, Green Lantern, Wonder Woman o Flash. Su origen está en una editorial surgida del éxito de DC Comics y el boom del comic-book tras la aparición del Action Comics 1 (primera aparición de Superman) en mayo de 1939. En concreto, en el primer número de Mystery Men Comics, de la editorial Fox Comics, en agosto de 1939, obra de Charles Nicholas Wojtkowski; seudónimo bajo el que se ocultaban Chuck Cuidera, Jack Kirby y Charles Wojtkowski.

Dan Garrett: el Blue Beetle proveniente del pulp

Este primer Blue Beetle se ocultaba bajo la identidad de un Dan Garret que, tras el asesinato de su padre policía a manos de un criminal, decidiría dedicarse a tareas de vigilantismo. Algo que le entroncaría con personajes como Batman, víctimas de un acontecimiento traumático, surgidos e influenciados por los antihéroes de los pulp como La Sombra. Y, al igual que ellos, más allá de su motivación y tenacidad para luchar contra el crimen en una América bajo la sombra del crack del 29, no poseía ninguna habilidad sobrehumana.

Dan Garrett (Blue Beetle) Cinemanía

La vida editorial de este primer Blue Beetle no fue lo que se dice un camino de rosas. Porque, aunque gracias al boom de los superhéroes y los cómic-books de los años 40 tuvo además su propio serial radiofónico y una tira de viñetas en periódicos de tirada nacional, la publicación de su serie regular estuvo sometida a las irregularidades y problemas de una Fox Comics que desaparecería, al igual que el personaje, con la llegada de los años 50 y la primera crisis de la industria del cómic americano.

De ahí, el personaje pasaría Fox Comics a pertenecer a Charlton Comics. Una editorial que supuestamente compró los derechos, pero de la que no se encuentra ningún documento escrito que certifique la adquisición. Charlton dedicaría los años 50 a reeditar los tebeos originales del personaje hasta que, en 1964, con el nuevo boom de los superhéroes fruto de la llegada de Marvel Comics de la mano de Stan Lee y Jack Kirby, la editorial decidiría crear su propio universo superheróico con personajes como El Pacificador, Capitán Atom, Nightshade, The Question y una nueva iteración de Blue Beetle.

Ted Kord: el Blue Beetle de Steve Ditko

El encargado de crear esa nueva versión de Blue Beetle fue el artista Steve Ditko. Un Ditko que había salido echando pestes de su colaboración con Stan Lee en Marvel (no olvidemos que fue el cocreador de personajes de la Casa de las Ideas tan emblemáticos como Spider-Man y Doctor Extraño) y aterrizó en Charlton Comics para plasmar su sello en personajes de nuevo cuño como The Question y el mencionado Blue Beetle, ahora bajo el rostro del inventor Ted Kord.

La idea de Ditko era crear una versión del famoso Tony Stark/Iron Man de Marvel, pero más humano. Así, Ted Kord sería un genio inventor que, al igual que Bruce Wayne, lucharía contra el crimen con una infinidad de gadgets, instrumentos y vehículos (en especial su nave con forma de escarabajo) y una personalidad jovial y desenfadada que lo asemejaba al Peter Parker/Spider-Man cocreado por Ditko.

Ted Kord (Blue Beetle) Cinemanía

Pero el éxito del personaje y la línea editorial de Charlton Comics fueron breves. Blue Beetle aparecería como complemento de la serie regular de Capitán Atom a lo largo de cuatro números, entre noviembre del 66 y junio del 67, para luego conseguir su propia serie regular, dibujada por Ditko y guionizada por Gary Friedrich, que alcanzaría únicamente los cinco ejemplares.

Y así, Blue Beetle y los personajes de Charlton dormirían el sueño de los justos, hasta que DC Comics decidiera (como ya había hecho anteriormente con Shazam y la editorial Whiz Comics) comprar los derechos de los personajes de la Charlton a mediados de los años 80.

Incorporando a Blue Beetle al universo DC

En aquella época DC Comics se encontraba en un vía crucis comercial y creativo. La gran cantidad de universos, tierras paralelas, duplicaciones y triplicaciones de personajes, habían provocado que su sello editorial estuviera en las últimas, superado y sobrepasado por una Marvel Comics que se había comido todo el mercado. Los personajes de la Charlton Comics (incluido Blue Beetle) serían muy importante para la entrada de DC en la edad moderna de los superhéroes.

La primera idea que tuvieron para utilizarlos vino de la mano del guionista Alan Moore. Su intención era reintroducir a dichos personajes en un relato distópico que transcurría en 1985, en una América todavía gobernada por Richard Nixon donde la aparición de los superhéroes y los vigilantes en los años 40 lo habían cambiado todo. Posiblemente te suene la historia: era el proyecto que acabaría siendo Watchmen.

Watchmen Cinemanía

Pero las intenciones de DC Comics con los personajes de la Charlton pasaban por incorporarlos a su universo canónico, así que El Pacificador se acabaría convirtiendo en El Comediante, The Question en Rorschach, Nightshade en Espectro de Seda y Blue Beetle se desdoblaría en Hollis Mason (Dan Garret) y Dan Dreiberg (Ted Kord). El resto sería historia del medio…

Los personajes canónicos serían introducidos en el tebeo DC más importante de su historia hasta ese momento: Crisis en Tierras infinitas. En concreto, Blue Beetle/Ted Kord en el primer ejemplar. Un megaevento de doce ejemplares aparecido entre 1985 y 1986, guionizado por Marv Wolfman y dibujado por George Perez, que acabaría con el jaleo del multiverso, reseteando el universo y reintroduciendo reinterpretaciones de los legendarios personajes de DC sin el lastre de más de cinco décadas de historia.

Blue Beetle Cinemanía

Así, Wonder Woman fue recreada por George Perez; Superman por la gran estrella del cómic de superhéroes de los 80, John Byrne; y Batman por el enfant terrible Frank Miller. Blue Beetle también tuvo su reinterpretación (al igual que otros héroes de la Charlton como Capitán Atomo o The Question) pero se tuvo que conformar con los eficientes pero modestos Len Wein y Paris Cullins.

Más interesante fue el ejemplar autoconclusivo, publicado en Secret Origins Vol. 2, también guionizado por Len Wein, donde DC pretendía unificar cronológicamente e integrar dentro del universo DC a Dan Garret y Ted Kord, los dos Blue Beetle pertenecientes a editoriales diferentes. En paralelo, la serie regular se publicaría a lo largo de veinticuatro ejemplares con tibias ventas, pero añadiendo al canon del personaje otro elemento novedoso: la aparición de Kord Industries y la conversión de Ted Kord en un multimillonario estilo Tony Stark.

Blue Beetle: de personaje de culto a una muerte indigna

El tebeo que elevó a Ted Kord/Blue Beetle a la categoría de superhéroe de culto fue una de las apuestas más arriesgadas, innovadoras y a contracorriente de la DC de los 80: la Liga de la Justicia Internacional creada por Keith Giffen y J.M. De Matteis. Una versión humorística de los héroes de DC, que además servía de contrapunto al grim and gritty popularizado por autores como Moore y Miller.

La Liga de la Justicia Internacional Cinemanía

En ella, Blue Beetle se convierte en el alivio cómico, en la mirada humana de un grupo de superhombres. Sobre todo con la aparición de quien sería su pareja cómica perfecta, Booster Gold, el superhéroe proveniente del siglo XXX creado por Dan Jurgens. Junto a Beetle, darían lugar a los mejores y más hilarantes momentos de la etapa del supergrupo y que se convertiría en la verdadera versión canónica del personaje.

El problema, que la Liga de la Justicia Internacional finalizaría en 1992 y, aunque Blue Beetle continuaría en la versión más tradicional escrita y dibujada por Dan Jurgens (incluso intervino tangencialmente en La muerte de Superman) los extremadamente violentos años 90 fueron haciendo que el personaje fuera siendo cada vez más infrautilizado en un universo superheróico cada vez más amoral y sanguinario.

Algo que quedaría perfectamente representado en el especial Cuenta atrás a Crisis Infinita (2005), donde Ted Kord sería asesinado por su antiguo compañero y benefactor de la Liga de la Justicia Internacional, Maxwell Lord (el villano de Wonder Woman 1984 interpretado por Pedro Pascal). Una muerte traumática y chocante para los seguidores del personaje que daría pie a la llegada de la nueva y hasta el momento última versión del personaje: Jaime Reyes.

Maxwell Lord mata a Blue Beetle Cinemanía

Jaime Reyes: Un Blue Beetle para el siglo XXI

Suceso que ocurriría en Crisis Infinita, la secuela de la legendaria Crisis en Tierras Infinitas publicada veinte años después. En ella conoceríamos a Jaime Reyes en su tercer ejemplar y, ya con el uniforme de Blue Beetle, en el quinto número de la miniserie. Un Blue Beetle muy diferente a los dos anteriores que haría uso de un ejercicio de retrocontinuidad relacionado con el primero, Dan Garret, reconvertido en arqueólogo en la continuidad DC de los 80 y poseedor del escarabajo místico.

Caía en manos de un adolescente puertorriqueño este escarabajo del que descubriríamos que tenía origen alienígena, otorgándole unos poderes sobrehumanos de los que carecían sus anteriores contrapartidas, además de entroncar al personaje dentro de los territorios de lo místico junto a otros como Black Adam, Hawkman o El Espectro.

Blue Beetle Cinemanía

La aventura editorial de Jaime Reyes ha tenido que ir sorteando diferentes obstáculos, sobrevenidos sobre todo por el caos en que se ha convertido la DC reciente con infinitos reinicios, eventos y cambios editoriales como Flashpoint, The New 52, Rebirth y el actual Dawn of DC que no han permitido que el personaje se haya convertido en un emblema de los superhéroes del siglo XXI como si lo ha sido su contrapartida en Marvel, Miles Morales.

Tan poca ha sido la impronta que ha dejado Jaime Reyes en su medio original (no así en versiones externas al mismo, como el serial televisivo animado The Brave and The Bold, donde tenía una presencia importante) que el mismísimo Ted Kord ha vuelto de entre los muertos (gracias a la intervención de su amigo Booster Gold y el propio Reyes) tras su paso por la zombificación en el evento La noche más oscura, haciendo que ambas versiones del personaje cohabiten en una DC que posiblemente necesite una nueva Crisis en Tierras infinitas que ponga orden en su caótica cronología moderna.

5 tebeos imprescindibles para conocer a Blue Beetle

'Blue Beetle Vol. 6' Cinemanía

1. Blue Beetle vol. 6 (Len Wein y Paris Cullins, 1986-1988)

Aunque por debajo de otros reinicios de la DC de los 80, Len Wein y Paris Cullins ejecutan un tebeo de superhéroes tradicional, convirtiendo al Ted Kord de la Charlton en genio inventor multimillonario y permitiendo que el personaje tenga una entidad dentro del conglomerado que es el universo DC.

'La Liga de la Justicia Internacional' Cinemanía

2. La Liga de la Justicia Internacional (Keith Giffen, J. M. de Matties, VV.AA., 1987-1992)

El tebeo más divertido de la historia de DC Comics. Una Liga de la Justicia conformada por pesos pesados como Batman (en su versión más hilarante junto a la de Batman: La Lego película) y un conjunto de héroes de segunda división (entre los que se encuentra Blue Beetle) que significó un soplo de aire fresco en los oscuros 80 y que dio a conocer a dibujantes tan fabulosos como Kevin Maguire y Adam Hughes.

'Crisis Infinita' Cinemanía

3. Crisis infinita (Geoff Johns, Phil Jiménez, 2005-2006)

La secuela de Crisis en Tierras infinitas, además de ser un tebeo de superhéroes al estilo clásico más que eficiente y reintroducir el multiverso DC, también es importante por ser el cómic que introduce al Blue Beetle cinematográfico, Jaime Reyes.

'Blue and Gold' Cinemanía

4. Blue and Gold (Dan Jurgens, Ryan Sook, 2021)

El regreso de la mejor pareja cómica del universo DC es siempre bienvenida. Y, aunque Dan Jurgens no es Keith Giffen y J. M. De Matteis, la química entre Booster y Beetle y, sobre todo, el excelente arte de Ryan Sook, bien merece el reunirse durante ocho ejemplares con dos de los personajes más carismáticos y humanos de DC Comics.

'Blue Beetle: Graduation Day' Cinemanía

5. Blue Beetle: Graduation Day (Josh Trujillo, Adrián Gutierrez, 2023)

El tebeo más reciente del nuevo Blue Beetle, Jaime Reyes. Una miniserie de seis ejemplares, donde destaca sobre todo el trazo amable y cercano al género animado de Adrián Gutierrez y perfecto punto de entrada a todos aquellos que querías ir a ver su versión cinematográfica.