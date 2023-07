'Blue Beetle': tráiler final, fecha de estreno, sinopsis y más sobre el último vuelo de DC antes de James Gunn

Black Adam se la pegó a lo grande. Wonder Woman ha desaparecido de la ecuación. Shazam nos decepcionó con su segunda entrega. Así pues, la tarea de empuñar el pabellón de DC antes de que James Gunn empiece a cambiar de arriba abajo el universo del estudio le corresponde... a un escarabajo azul. O, lo que es lo mismo, a un Blue Beetle.

Originalmente, este filme estaba pensado como un lanzamiento directo a VOD dentro del catálogo de HBO Max. Sin embargo, el terremoto causado por la fusión de Warner Bros. y Discover (ese mismo que barrió del mapa a Batgirl) hizo que Blue Beetle recibiera una fecha para estrenarse en salas durante este verano.

Así pues, Blue Beetle se convertirá en el primer superhéroe latino de DC en pantalla grande. Y, aunque la llegada de Gunn como gran jefe deceíta haga sospechar que su presencia en el universo del estudio resultará efímera, el productor Peter Safran ha adelantado que esto no tiene por qué ser así: "No hay motivo para pensar que estos personajes no vayan a formar parte del DCU en el futuro", señaló.

'Blue Beetle': Fecha de estreno y duración

El empujón de ascenso recibido por la película se la ha llevado a la temporada de blockbusters veraniegos: Blue Beetle llegará a la gran pantalla el 18 de agosto. De momento, sabemos que su metraje rondará los 127 minutos, aunque no descartemos cambios de última hora.

'Blue Beetle': Tráilers

Blue Beetle ha recibido dos tráilers hasta la fecha. El primero, más centrado en el encuentro entre el personaje principal, Jaime Reyes, con Khaji-Da, el artefacto biomecánico que se fundirá con su organismo y le convertirá en superhéroe.

En cuanto al tráiler final, dedica más tiempo a presentarnos a los villanos de la historia: Conrad Carapax (Raoul Max Trujillo) y, sobre todo, Victoria Kord (Susan Sarandon). Menos mal que también nos muestra hasta donde puede llegar la familia del protagonista para hacer piña y proteger a sus miembros.

'Blue Beetle': Reparto

Xolo Maridueña, el Miguel Díaz de Cobra Kai, interpreta a Blue Beetle en esta película que también cuenta con Bruna Marquezine, Belissa Escobedo, George Lopez, Adriana Barraza, Elpidia Carrillo y Damián Alcázar. Además, quienes vean el filme en VO podrán oír a Becky G prestándole su voz a Khaji-Da.

En el campo de los malos, tenemos a Raoul Max Trujillo y una Susan Sarandon de cuyo personaje se sabe poco, y que puede dar lugar a muchas especulaciones. Porque ella se llama Victoria Kord, y Ted Kord es el nombre de una de las identidades más populares del Escarabajo Azul en los cómics: ¿dónde nos llevará esto?

'Blue Beetle': Argumento

Creado por el dibujante Charles Nicholas Wojtkoski en 1936 (algo que le convierte en uno de los héroes más veteranos de DC), Blue Beetle se incorporó en los 80 al catálogo de DC, cambiando su origen y sus poderes en cada una de sus tres encarnaciones. Sin descartar sorpresas, parece que el filme se centrará en la tercera de ellas, que apareció en 2006 de la mano del guionista Keith Giffen.

De esta manera, la cinta contará con Xolo Maridueña interpretando a Jaime Reyes, el adolescente mexicano que obtiene sus superpoderes tras haberse topado por accidente con una armadura simbiótica de origen alienígena que se funde con su propia columna vertebral. Y con la cual, según vemos, tendrá que aprender a entenderse.

'Blue Beetle': Director y guionista

Blue Beetle supone el debut para DC de Ángel Manuel Soto, cineasta portorriqueño que debutó en 2012 con Frailty. Hemos visto su trabajo en los filmes La granja (2015) y Charm City Kids (2020), así como en Menudo: Forever Young, la serie documental de HBO Max sobre la boy band en cuyo seno debutó Ricky Martin.

En cuanto al libreto, viene firmado por Gareth Dunnet-Alcocer, quien también firmó el de Miss Bala (2019), thriller de Catherine Hardwicke protagonizado por Gina Rodriguez. Actualmente trabaja en el libreto de El Muerto para Jonás Cuarón, la entrada de Bad Bunny en Marvel.

