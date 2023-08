El meme de 'Blue Beetle' que le está haciendo la campaña promocional a Warner

La semana que viene, el 18 de agosto, llega Blue Beetle. Se trata de la nueva película del Universo DC, auspiciada por Warner Bros., y es una que fijó fecha de estreno en salas luego de estar originalmente prevista para HBO Max. Su protagonista es Jaime Reyes, un superhéroe en absoluto tan conocido como otros de DC, pero este debut acoge cierta relevancia al tratarse del primer personaje latino que protagoniza una película del estudio. Jaime Reyes está interpretado además por Xolo Maridueña, dado a conocer por la serie Cobra Kai.

Dirige Ángel Manuel Soto, Susan Sarandon es la villana, y en general parece tener suficientes reclamos como para acoger interés, al menos entre la comunidad latina. Pero no es una película que por lo demás esté despertando conversación en redes, con una sonora excepción: en las principales plataformas, estilo Twitter, Facebook o TikTok, aparecen de forma profusa imágenes que nos recuerdan que Blue Beetle está a punto de estrenarse. Las palabras que más se repiten en estas publicaciones son “Blue Beetle 18 de agosto solo en cines”.

Se trata de un meme, pues las imágenes van siendo cada vez más absurdas y enrevesadas, colocando por ejemplo al Cillian Murphy de Peaky Blinders recordando la fecha. En particular está siendo un meme muy extendido a través de usuarios latinos, empeñados en darle cierto carácter de evento (para la comunidad indudablemente lo es) de cara a su estreno, ya sabemos, el 18 de agosto. Ahora bien, ¿por qué tantas personas se están molestando en hacer esta suerte de campaña publicitaria?

Sencillo: porque si los fans no la hacen, parece que nadie la hará. La campaña promocional de Blue Beetle desde plataformas oficiales está brillando por su ausencia: aparte de que no ha habido ningún pase privado que empiece a abrir boca con las reacciones del público, la publicidad del film se ha reducido en este tiempo a prácticamente dos únicos tráilers, que por otra parte no encandilaron a nadie a su lanzamiento. Más allá de los avances, y de la confirmación de que llega el 18 de agosto, Warner ha hecho como si la película no existiera.

Cillian Murphy también lo sabe

La última esperanza está en los fans

¿Cuál es el motivo de esta negativa de Warner a publicitar Blue Beetle? También sencillo: la major no tiene ninguna confianza en su rendimiento económico. Recientemente supimos que las previsiones de taquilla auguraban un estreno fatídico para DC, y lo hacían además como cúspide de una racha verdaderamente mala para la compañía: Black Adam no obtuvo la taquilla suficiente para tener segunda parte, ¡Shazam! La furia de los dioses decepcionó igualmente, y qué decir de Flash.

Flash logró sobreponerse a los problemas de la justicia de Ezra Miller y se esforzó por extender en la industria la idea de que era una gran película: no funcionó y fue otro fracaso. Con Blue Beetle ocurre que pertenece a su misma continuidad, y es una que James Gunn y Peter Safran pretenden reiniciar eventualmente, cuando Superman: Legacy inaugure el Capítulo 1: Dioses y monstruos que quiere inyectar orden a DC.

Son motivos suficientes para perder la fe en el rendimiento de Blue Beetle, pero es que además está lo de la huelga del SAG-AFTRA: los actores suscritos al sindicato no pueden hacer publicidad de ningún trabajo en plena movilización, así que el film no tendrá alfombra roja ni una premiere donde sus intérpretes puedan hablar con los medios. Con estos mimbres no hay forma de hacer ruido ni de que la gente aguarde con entusiasmo el 18 de agosto (posiblemente no sepa qué ocurre ese día), así que Internet se ha tenido que hacer cargo. Ya sea repitiendo la fecha constantemente, e incluso inventando un verbo: escarabajear.

Meme de 'Blue Beetle' Cinemanía | Alberto Corona

Otro meme de tantos

¿Funcionarán los memes donde no han funcionado los procesos habituales de Hollywood? El caso Barbie, que ya supera los 1.000 millones de dólares de recaudación y viene aupado por Warner, puede implicar que los fenómenos generados en redes son capaces de ayudar enormemente llegado el caso. Pero también está el contrapunto de que Warner sí se ha dejado una gran suma de dinero en la hábil promoción de Barbie: algo que ni por asomo quiere hacer con la pobre Blue Beetle.

Pero en fin. Blue Beetle 18 de agosto solo en cines. Guardad la fecha.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.