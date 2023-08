Gal Gadot promete 'Wonder Woman 3' en la DC de James Gunn

Tras la marcha de Henry Cavill, dejando a DC huérfana de su Superman, la dudosa continuidad de Gal Gadot como Wonder Woman hacía temer que el estudio perdiese otro de sus rostros insignia. Sin embargo, la actriz israelí ha desmentido esto en declaraciones para ComicBook.

Según Gadot, Diana de Themiscyra no solo tendrá hueco en la nueva DC de James Gunn y Peter Safran, sino que ella misma se dispone a proyectar una nueva película de la princesa amazona junto a los dos productores.

"Me encanta interpretar a Wonder Woman. La quiero mucho y está muy cercana a mi corazón", afirmó Gadot. "Por lo que me han contado James y Peter, vamos a desarrollar 'Wonder Woman 3' juntos".

El regreso de la heroína, uno de los personajes estrella del cómic de superhéroes desde su creación en 1941) podría ser un alivio para sus fans, dado que sus últimas apariciones en la pantalla se han saldado en tropiezos. Wonder Woman 1984, su último largo hasta la fecha, recibió críticas extremadamente negativas, mientras que el cameo del personaje en ¡Shazam! La furia de los dioses tampoco fue bien recibido, llegándose a hablar de un trucaje digital.

Asimismo, los rumores de que la escena de Gadot junto a Ezra Miller y el Batman de Ben Affleck en Flash se quedaría en la sala de montaje avivaron la creencia de que los días de la amazona en el cine estaban contados. Por último, aunque James Gunn ha anunciado su deseo de seguir contando con la heroína, lo cierto es que sus planes para una 'Fase 1' de DC (titulada Dioses y monstruos) no incluyen ningún filme con ella de protagonista.

