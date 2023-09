'Aquaman 2': tráiler, fecha de estreno, sinopsis y más del carpetazo de Jason Momoa a una era DC

Aquaman 2 supone un punto de inflexión en las películas del universo DC tal y como las conocemos: el último estreno anterior a la llegada de James Gunn para tomar las riendas creativas de DC Studios supone el carpetazo definitivo a la era iniciada diez años atrás con El hombre de acero (2013) de Zack Snyder.

Jason Momoa retoma por quinta vez el papel de Arthur Curry, el musculoso atlante-humano más conocido como Aquaman, en la que es su segunda película en solitario. De nuevo cuenta con dirección de James Wan, quien consiguió que la primera Aquaman (2018) fuera todo un éxito con más de 1.148 millones de dólares recaudados en la taquilla mundial. Desde entonces, mucho ha cambiado el mundo dentro y fuera de DC: ¿podrá Aquaman y el reino perdido conseguir una proeza similar?

'Aquaman 2': tráiler

El primer avance de Aquaman y el reino perdido ha tardado en llegar a nuestras costas, pero ya lo tienes a tu disposición con los primeros 30 segundos de imágenes que vemos de la esperada película, anunciando que dentro de cuatro días se lanzará un tráiler completo.

'Aquaman 2': fecha de estreno

Después de mil y un contratiempos, y a la espera de si el penúltimo de ellos, la huelga de actores y guionistas en Hollywood, no acaba por cambiarlo, la fecha de estreno de Aquaman y el reino perdido se mantiene para el 22 de diciembre en los cines de España.

'Aquaman 2': sinopsis

La sinopsis oficial del guion de David Leslie Johnson-McGoldrick (colaborador habitual de James Wan, también en Expediente Warren: El caso Enfield y la anterior Aquaman) es bastante sucinta e indeterminada. Solo nos dice que Aquaman debe impedir (una vez más) la destrucción de Atlantis, en peligro por un amenazante poder antiguo, para lo que forja una inesperada alianza.

Lo que nos han enseñado las primeras imágenes de la secuela es que Yahya Abdul-Mateen II retoma el papel del villano Black Manta que asumió en la película anterior. Aunque de entrada sea un claro enemigo de Aquaman... ¿tendrá algo que ver con la alianza inestable a la que se refiere la sinopsis oficial? ¿O esta la establecerá Arthur con Orm Marius, su medio hermano interpretado por Patrick Wilson, que acabó la anterior película encarcelado?

'Aquaman 2': reparto

Además del regreso de Jason Momoa como el superhéroe protagonista, hay muchos otros actores de la primera Aquaman que volverán a asomar en la secuela. Además del mencionado Yahya Abdul-Mateen II como Black Manta, Patrick Wilson ha entrenado a tope para ganar una gran musculatura y retomar el papel de Orm Marius, el hermano de Aquaman. Siguiendo con la familia, Nicole Kidman y Temuera Morrison vuelven como los padres de Arthur.

Dolph Lundgren también retoma su papel del rey Nereus, padre de Mera. Más controvertida ha resultado (al menos, entre las comunidades más recalcitrantes de fans online) la vuelta de Amber Heard como Mera. En paralelo al mediático enfrentamiento judicial de la actriz con su expareja Johnny Depp, crecieron las voces que pedían que el papel de la intérprete fuera recortado del filme o reasignado a otra actriz, sin que haya trascendido ninguna respuesta oficial por parte de Warner Bros.

¿Sale Batman en 'Aquaman 2'?

Otra de las muchas controversias que han rodeado la producción de Aquaman y el reino perdido es la aparición de cierto caballero oscuro como guiño/enlace con el resto del Universo DC. La respuesta corta ahora mismo es no; Batman no sale en la película, según la última información publicada por The Hollywood Reporter tras los enésismos reshoots de la película.

Si Batman no sale en Aquaman 2, no es por falta de ganas. A lo largo del tiempo se ha informado de que tanto Ben Affleck como Michael Keaton rodaron escenas para la película interpretando sus respectivas versiones del hombre murciélago, pero ninguna llegará a ver la luz con el fin de no generar más confusión todavía de cara al futuro del Universo DC bajo la batuta de James Gunn y Peter Safran.

