Patrick Wilson impresiona con su nuevo aspecto en 'Aquaman 2': Orm con barbaza

Las enemistades entre hermanos con aspiraciones al trono ya sabemos cómo son. Uno tiene más músculos y otro más ingenio en el caso de Thor y Loki en el Asgard de Marvel; en el universo submarino de DC corrían el riesgo de replicar la misma dinámica con Arthur Curry y Orm Marius, pero parece que no será así en la próxima Aquaman and the Lost Kingdom, que llegará a los cines el 16 de diciembre de 2022.

Al menos, claro está, en lo que respecta a la musculatura. Al tiránico atlante Orm no le sentó nada bien que su medio hermano Aquaman lo expulsara del trono de Atlantis, así que en esta secuela está decidido a vengarse y reclamar lo que cree que le pertenece por derecho. Y, como enfrente tendrá nada menos que la determinación y la caja torácica de Jason Momoa, el actor Patrick Wilson se ha tomado muy en serio entrenar sus músculos para estar a la altura.

A la vista del resultado, podemos certificar que ha tenido éxito. James Wan, que también regresa a la silla de dirección para esta secuela de Aquaman después de haberse sacado de la chistera una nueva pieza de orfebrería de terror con Maligno, ha compartido en su cuenta de Instagram esta foto de rodaje de Aquaman and the Lost Kingdom junto a Patrick Wilson en la playa sin camiseta, luciendo greñas y barbaza.

"Me enconté a este tipo abandonado en una playa desierta, haciendo una imitación de Náufrago", escribe el cineasta, en referencia al aspecto que lucía Tom Hanks en la película de Robert Zemeckis por la que obtuvo su quinta nominación al Oscar.

Además de los abdominales de Patrick Wilson y el nuevo traje de Aquaman revelado por Jason Momoa, no se han visto más detalles sobre Aquaman and the Lost Kingdom. Solo sabemos que en la secuela también volveremos a ver a Amber Heard como Mera, a Dolph Lundgren como su padre el rey Nereus y a Yahya Abdul-Mateen II como el supervillano Mamba Negra. Así que a Momoa no le faltarán enemigos.

