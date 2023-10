Palmarés de Sitges 2023: el terror argentino de 'Cuando acecha la maldad' marca el festival

Hará unos seis años, en 2017, una pequeña película argentina causó sensación allá donde se estrenaba. Su título era Aterrados y su director, Demián Rugna, se ganó el favor entusiasta de un pequeño grupo de seguidores, que apuntaba a aumentar según su siguiente largometraje, Cuando acecha la maldad, pasaba a formar parte de la Sección Oficial del último Festival de Sitges. Las críticas, además, fueron apoteósicas, y presagiaban una presencia determinante en el futuro palmarés.

Algo que efectivamente ha ocurrido. Cuando acecha la maldad ha ganado el premio a Mejor película de Sitges, encabezando una lista de premiados donde también podemos destacar la labor de Baloji como director de Omen. Karim Leklou ha sido asimismo considerado Mejor actor por otra de las películas más comentadas del festival (Vincent debe morir), mientras ha hecho lo propio Kate Lyn Sheil por The Seeding.

Puedes ver el palmarés completo bajo estas líneas.

Mejor película: Cuando acecha la maldad de Demián Rugna

Mejor dirección: Baloji por Omen

Premio especial del jurado: Stopmotion de Robert Morgan y Vermin: La plaga de Sébastien Vanicek (ex aequo)

Mejor actor: Karim Leklou por Vincent debe morir

Mejor actriz: Kate Lyn Sheil por The Seeding

Mejor guion: Cameron y Colin Cairnes por Late Night with the Devil

Mejor fotografía: Martin Roux por La Morsure

Mejor música: Markus Binder por Club Zero

Mejores efectos especiales: El reino animal

Menciones especiales: Riddle of Fire y Moscas

Noves Visions

Mejor dirección Noves Visions: David Kapac y Andrija Mardesic por The Uncle

Mejor cortometraje Noves Visions: The Old Young Crow de Liam LoPinto

Mejor largometraje animado: Tony, Shelly y la linterna mágica de Filip Posivac

Mejor cortometraje animado: Ghost of the Dark Path de Fish Wang

Menciones especiales: Vampiro humanista busca suicida, Halfway Home, Mimì - Prince of Darkness por su fotografía

Blood Window/ Òrbita

Mejor película Blood Window: Cuando acecha la maldad de Demián Rugna

Mejor película Òrbita: The Last Stop in Yuma County de Francis Galluppi

Méliès

Méliès d'or a Mejor película: Lola de Andrew Legge

Méliès d'or a Mejor cortometraje: Gnomes de Ruwan Suresh Heggelman

Méliès d'argent a Mejor película: La Morsure de Romain de Saint-Blanquat

Méliès d'argent a Mejor cortometraje: Cultes de David Padilla

Premio BRIGADOON Paul Naschy a Mejor cortometraje: Néstor de Nestor López y Óscar Romero

Crítica

Premio de la Crítica José Luis Guarner a Mejor película: La teoría universal de Tim Kröger

Premio Citizen Kane a Dirección revelación: Stéphan Castang por Vincent debe morir

Mejor cortometraje: I'm not a robot de Victoria Warmerdam

SGAE Nova Autoria

Mejor dirección: Mikel Garrido por Tenemos patria

Mejor guion: Karen Joaquín por O que me parta un rayo

Mejor música original: Márcio Echevarría por The Sun Thief

Carnet Jove

Mejor película: La Morsure de Romain de Saint-Blanquat

Mejor película Sitges Documenta: Kim's Video de David Redmon y Ashley Sabin

