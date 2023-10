La película de terror que Stephen King califica de "brillante": un late night con una niña poseída

Las recomendaciones del maestro del terror Stephen King nunca decepcionan. Hace poco el novelista norteamericano invitaba a los espectadores a que admiraran joyas de la talla de la película Nadie te salvará o de la serie From. Ambas con numerosos elogios tras su llegada a las plataformas.

Ahora, el cineasta ha vuelto a acertar al recomendar al público Late Night with the Devil, que se ha convertido en una de las películas favoritas de la 56ª edición del Festival de Sitges. Un filme en el que los espectadores se introducen de lleno en un programa televisivo en directo, donde la telebasura irá un paso más allá con un exorcismo que complicará la vida de todos los implicados y convertirá el especial de Halloween de un late night en el más visto de la historia.

David Dastmalchian, actor conocido por interpretar a personajes secundarios en películas de la talla de El caballero oscuro, Dune, Oppenheimer o El escuadrón suicida, da el salto al papel principal de Late Night with the Devil, como el presentador Jack Delroy. El protagonista es un hombre atormentado tras la muerte de su mujer por un cáncer, quien lucha porque su programa sea el más visto de la televisión.

Stephen King considera esta película de terror como "brillante"

"Late night with the devil. Tengo un screener [un enlace a un visionado previo a su estreno]. Es absolutamente brillante. No podía quitarle los ojos de encima. Los resultados pueden variar depende de cada persona, como dicen, pero te insto a que la veas en cuanto puedas", señalaba Stephen King a través de sus redes sociales.

Una opinión positiva ante la que el propio Dastmalchian reaccionaba en el marco de la celebración de la Comic-Con 2023. "Es una locura. Es salvaje verlo. Aunque no tengo cuenta en Twitter, un productor me envió una captura de la publicación de Stephen King y yo estaba en plan: 'Dios mío, ¿estás bromeando? El rey [juego de palabras con King] ha respaldado nuestra película", señalaba el entusiasmado protagonista.

Además, King no ha sido el único en hablar favorablemente de Late Night with the Devil. El filme también recibía las alabanzas de historietista surcoreano Jim Lee, y del director y guionista norteamericano Kevin Smith. Unas palabras de apoyo que no han dejado de aumentar en los últimos meses y que se repetían en las diversas proyecciones de Sitges.

Late Night with the Devil también cuenta con la presencia en el reparto de Laura Gordon (Saw V), como una experta en parapsicología; Ian Bliss (Matrix Reloaded y Revolutions), como un hombre que intenta destapar todas las farsas; Fayssal Bazzi (Mr. Inbetween), como Christou, un persona sensitiva con el otro lado; e Ingrid Torelli (Five Bedrooms), como la niña poseída. El filme aún no tiene fecha de estreno en España.

