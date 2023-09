La película de terror de Disney que recibe las alabanzas de Stephen King y Guillermo del Toro

Tras sus trabajos como guionista de filmes como The Babysitter (2017) y Underwater (2020), y el estreno de su ópera prima como director, Espontánea (2020), el cineasta Brian Duffield ha logrado que su nuevo título de terror encabece el listado de los contenidos más vistos estos días en Disney+.

Entre extraterrestres, tramas terroríficas y el mejor sci-fi, Nadie te salvará, el nuevo filme de Duffield, aborda la historia de la joven Brynn, quien viven aislada en un vecindario alejado del resto del mundo. La protagonista ama la soledad y encuentra consuelo en la casa en la que creció, hasta que unos extraños ruidos la despiertas. Así descubrirá que los intrusos llegan de un ligar más lejano de lo que podría imaginar. Unos extraterrestres que amenazarán su vida y le obligarán a enfrentarse a su pasado.

Ahora, el filme protagonizado por Kaitlyn Dever, actriz conocida por sus anteriores participaciones en el filme Súper Empollonas y la miniserie Creedme, ha conquistado al público en su desembarco en el streaming.

'Nadie te salvará', el filme de terror que arrasa en Disney+

En su aterrizaje en Disney + el pasado 19 de septiembre, Nadie te salvará ha conseguido convencer a cientos de miles de espectadores de todo el mundo. Un título que se sitúa entre los 10 contenidos más visualizados en la plataforma en más de 20 países, entre ellos España.

El éxito de este título también ha llegado junto a las alabanzas de grandes maestros del terror, de la talla del novelista Stephen King y el cineasta Guillermo del Toro (El espinazo del diablo, El laberinto del fauno), quienes han compartido su entusiasmo por Nadie te salvará.

"Nadie te salvará es brillante, atrevida, envolvente y aterradora. Tienes que retroceder más de 60 años, a alguno de los episodios de The Twilight Zone, para encontrar algo remotamente parecido", ha señalado Stephen King.

"Nadie te salvará es divertida, divertida, DIVERTIDA. También es inteligente y tiene grandes momentos. Está planteada de forma clásica y sólida. Evita los obstáculos y maximiza sus recursos. No podría pensar en una película más perfecta para tu fin de semana. Cumple la promesa de la espontaneidad", afirmaba por su parte Guillermo del Toro.

"En cuanto a Nadie te salvará, las películas sin diálogos (en la era del sonido) son difíciles de realizar. Esto me lleva a pensar en películas como El espía (1952), Cuando todo está perdido (2013), Kamikaze 1999 (El último combate) (1983) y un puñado de otros (Chomet, Tati, etc), y Quest for Fire y The Bear hasta cierto punto", añadía Del Toro.

Guillermo del Toro explica el final de 'Nadie te salvará'

Más allá de la trama que enamoraba a los cineastas, pero también despertaba el desconcierto en cierta parte de la audiencia, Guillermo del Toro ponía un poco de claridad al explicar en un extenso hilo el final de Nadie te salvará. Unos mensajes muy esclarecedores y libres de spoilers.

"1- Ahí va un hilo. Hay un principio esencial en el dogma católico (por lo tanto, puedes optar por refutarlo o abrazarlo) que sirve como columna vertebral narrativa: la gracia y la salvación surgen del dolor y el sufrimiento. Es en este pasaje donde encuentras la salvación".

"2- En Nadie te salvará, te salvarás a través de esto. Puedes encontrarlo en el Libro de Job, en Jonás y la ballena y, de hecho, en muchas otras religiones. El mundo -su esencia- es una combinación paradójica de destrucción y creación".

"3- Cualquier intento a escala humana de reprimir a un bando resulta conflictivo, ya que el universo no funciona bien. Creo que la clave es el momento de 'comunión' a través de la eucaristía de la cápsula de identidad alienígena. Es profundo".

"4- Me gustaría ampliar este tema (como católico institucional no practicante), pero terminé mi café y tengo que terminar mis tareas del fin de semana. La película trata sobre la reparación del alma, sí, pero luego se extiende a otros niveles. Mírala. Tal vez charlemos un poco más".

"5- Por cierto, esta línea narrativa es esencial para Hitchcock y funciona como la columna vertebral de muchos cuentos de hadas y parábolas. Eso es lo que Nadie te salvará es para mí: una parábola. Una parábola realmente divertida. La escuela dominical nunca fue tan divertida".

El entusiasmo de Guillermo del Toro por el filme provocaban la respuesta del director de Nadie te salvará, quien está cumpliendo un verdadero sueño con la repercusión que está teniendo su segunda película como realizador. "No creo que Guillermo sepa siquiera que soy un niño misionero que crecí en Irlanda, así que esta es una mañana de domingo salvaje", afirmaba sobre su vida un emocionado Brian Duffield, quien ha comenzado a estar en el foco de todos los fans del cine de género.

