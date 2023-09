A Guillermo del Toro no le preocupa la Inteligencia Artificial, le inquieta la "estupidez natural"

El chico y la garza, la última película de Hayao Miyazaki como director (al menos por ahora, ya hay rumores de que se lo ha pensado mejor) se proyectó recientemente en el Festival de Toronto. La esperada producción de Studio Ghibli pronto volverá al Festival de San Sebastián y ya tiene asegurada la distribución en España a través de Vértigo (la esperamos para el 27 de octubre), pero antes ha disfrutado de una exultante presentación en Toronto a cargo de Guillermo del Toro. El director mexicano le ha dedicado un encendido discurso.

Donde, como ya ha hecho en otras ocasiones, ha defendido la animación: “Me gustaría que la gente entendiera que es un medio y no un género. Algunas de las películas más importantes que se hayan hecho son animadas”, sostuvo el director de Pinocho de Guillermo del Toro según se hacen eco medios como el Hollywood Reporter. En este mismo discurso, sin embargo, Del Toro también aprovechó para tocar otro tema muy actual ahora mismo: la utilización de la Inteligencia Artificial para hacer cine. Su uso desregulado, sin ir más lejos, está tras algunas de las demandas de la actual huelga de guionistas y actores de Hollywood.

Del Toro no muestra una gran preocupación por la IA, ni por el impacto que pueda tener en la cultura. El cineasta cree que ante todo es una herramienta, y que su incidencia será grave según cómo se utilice, o en la medida que el público aprecie los productos salidos de ella. Eso sí que sería auténticamente preocupante. “La gente me pregunta si me preocupa la Inteligencia Artificial, yo digo que me preocupa la estupidez natural. Es sólo una herramienta, ¿verdad?”, dijo el director de La forma del agua.

“Si alguien quiere películas hechas por IA, que se las den inmediatamente. No me importa esa gente que quiere sentirse satisfecha con algo de mierda”. La culpa de si la IA se acabará implantando, por tanto, corresponderá al público.

